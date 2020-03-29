Русская жена экс-футболиста «Спартака» Боккетти высказалась о нарушении карантина в Москве

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Екатерина Боккетти, жена бывшего защитника «Спартака» итальянца Сальваторе Боккетти, раскритиковала жителей Москвы за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса.
Русская жена экс-футболиста «Спартака» Боккетти высказалась о нарушении карантина в Москве
  • © salvatorebocchetti
  • Instagram

«А Москва всё не спит и не сидит дома. Вы все на каникулах, какие же молодцы, ребята! Почему вместе с каникулами не закрыли гостиницы и санатории на юге? Почему сразу не закрыть авиасообщение по России и не перекрыть дороги вместе с этими каникулами?» — написала Екатерина в своём Instagram.

Она отметила, что в Италии всё начиналось подобным образом, а потом резко увеличилась смертность. По этой причине она призвала россиян проводить время дома.

«Президент сказал: можем справиться меньше чем за два-три месяца. Да мы с вами полгода будем так сидеть! Из-за таких вот прогулочек! Пожалейте врачей, себя, стариков! Я мужа и маму хочу увидеть скорее, а не через год. Нет, я не нагнетаю, не учу вас, ребят. Просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться?» — добавила Екатерина Боккетти.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса. 

Ранее легионер «Спартака» Алекс Крал высказался об отношении россиян к ситуации с коронавирусом.

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