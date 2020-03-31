СМИ: Легендарный турецкий голкипер Рюшту находится в критическом состоянии из-за коронавируса

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Легендарный футболист сборной Турции по футболу Рюшту Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусной инфекцией.
СМИ: Легендарный турецкий голкипер Рюшту находится в критическом состоянии из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Milliyet, состояние 46-летнего спортсмена, попавшего в больницу несколько дней назад, значительно ухудшилось и ему требуется интенсивная терапия.

Рюшту завершил спортивную карьеру в 2012 году. Он занимает первое место по количеству сыгранных матчей за сборную Турции, в составе которой он становился бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы. На клубном уровне в его активе выступления за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор».

Ранее защитник «Фиорентины» Херман Песселья, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии здоровья.

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