Футболист «Фиорентины» о заражении коронавирусом: мне было страшно

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Защитник флорентийской «Фиорентины» Херман Песселья, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии здоровья.
Футболист «Фиорентины» о заражении коронавирусом: мне было страшно
  • © Fototricarico/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьёзного. Я спокойно лечился, хотя вначале мне было страшно. Мои симптомы не были слишком сильными, я старался сохранять спокойствие. Худшее позади. Прошло уже несколько дней, скоро надо будет сдать ещё анализы, чтобы убедиться в отсутствии вируса», — приводит слова Пессельи Football Italia.

12 футболистов «Фиорентины» были заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Пауло Дибала рассказал о самочувствии.

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