Футболист «Фиорентины» о заражении коронавирусом: мне было страшно
- © Fototricarico/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьёзного. Я спокойно лечился, хотя вначале мне было страшно. Мои симптомы не были слишком сильными, я старался сохранять спокойствие. Худшее позади. Прошло уже несколько дней, скоро надо будет сдать ещё анализы, чтобы убедиться в отсутствии вируса», — приводит слова Пессельи Football Italia.
12 футболистов «Фиорентины» были заражены коронавирусом.
Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Пауло Дибала рассказал о самочувствии.