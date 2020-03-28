Футболист «Фиорентины» о заражении коронавирусом: мне было страшно

Защитник флорентийской «Фиорентины» Херман Песселья, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии здоровья.

«У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьёзного. Я спокойно лечился, хотя вначале мне было страшно. Мои симптомы не были слишком сильными, я старался сохранять спокойствие. Худшее позади. Прошло уже несколько дней, скоро надо будет сдать ещё анализы, чтобы убедиться в отсутствии вируса», — приводит слова Пессельи Football Italia.

12 футболистов «Фиорентины» были заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Пауло Дибала рассказал о самочувствии.