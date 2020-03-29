Эксперимент Кержакова, клоны Вавринки и платье Линделёфа: как спортсмены проводят досуг на карантине

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка показал, как коротает время на карантине. На созданном им фотоколлаже множество его копий выполняют различные домашние дела. Тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков решил посвятить свой досуг семье и показал сыну известный эксперимент с колой и мятной конфетой. Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф переоделся в женское платье, чтобы порадовать свою супругу, а Серена Уильямс дала оригинальный совет тем, кому по работе приходится много находиться на видеосвязи из дома. Чем ещё занимаются спортсмены во время пандемии коронавируса — в материале RT.

Занятия спортом

Спортсмены по всему миру продолжают на своём примере показывать, как без уныния и с пользой проводить время во время вынужденной самоизоляции. Будучи приверженцами здорового образа жизни, они демонстрируют варианты тренировок, которые может себе позволить практически каждый.

Всего несколько дней назад стало известно, что сезон Континентальной хоккейной лиги не будет возобновлён из-за пандемии коронавируса. Однако некоторые игроки не спешат уходить на заслуженный отдых, а поддерживать форму им не мешает даже закрытие спортивных объектов.

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин провёл полноценную тренировку на льду озера Байкал, куда отправился вместе с семьёй. Отсутствие партнёров по команде не смутило хоккеиста: компанию ему составил шпиц по имени Мустик.

«Подписал нового форварда — Мустик!» — пошутил Панин.

При этом некоторые спортсмены решили посвятить свободное время менее привычным для себя дисциплинам. Так, трёхкратная чемпионка мира по тхэквондо Бьянка Уокден после окончания карантина вполне может побороться за попадание в состав сборной Англии по футболу.

Во время самоизоляции она осваивает эффектный финт, при исполнении которого мяч попадает в цель с рикошетом от какого-либо предмета. Воротами в её случае служит стиральная машинка. По словам спортсменки, ей потребовалось более ста попыток, чтобы наконец попасть в цель, так что радость от удачного выполнения трюка была ещё больше.

Ради качественной тренировки спортсмены готовы пойти на многое. Это доказал следующий соперник российского боксёра Александра Поветкина британец Диллиан Уайт. Чтобы начать подготовку к предстоящему поединку, он на машине проделал путь от Туманного Альбиона до Португалии. На это ему потребовалось 40 часов. В дорогу временный чемпион WBC в супертяжёлом весе взял своих собак, поэтому вариант с самолётом даже не рассматривался.

При этом 28 марта промоутер Эдди Хирн сообщил, что назначенный на 2 мая бой между Поветкиным и Уайтом переносится на неопределённый срок.

Не только атлеты, но и многочисленные компании постоянно напоминают о необходимости придерживаться правил карантина во время пандемии коронавируса. Бренд спортивной одежды и инвентаря Nike запустил акцию, призывающую тренироваться в домашних условиях. В её рамках такие звёзды российского спорта, как экс-легкоатлет, а ныне тренер Юрий Борзаковский, футболисты Денис Черышев и Фёдор Смолов, фигуристка Анна Щербакова и другие будут проводить онлайн-тренировки, к которым может присоединиться любой желающий.

Нападающий «Сельты» также принял участие в ещё одном необычном проекте. Популярное шоу «Вечерний Ургант» совместно с «Музыкальной студией Александра Гудкова» сняли клип на песню «Самоизоляция». В нём известные люди в шутливой форме демонстрируют разнообразие занятий, которым можно посвятить себя во время карантина. В частности, Смолов показал, как моет окна.

Время с семьёй

Карантин — отличный повод провести время с семьёй, чего многим так не хватает в обычной жизни. Так, главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков решил продемонстрировать своему сыну, что будет, если в бутылку колы бросить мятную конфету. Судя по фотографии в Instagram, большее удовольствие от эксперимента получил сам экс-нападающий.

«Ведь не так много нам нужно для счастья! Кола, Mentos и суперфотограф. P.S.: Чаще уделяйте время своим детям», — написал Кержаков.

Совсем недавно форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказывал, как двухлетняя дочь Клара помогает ему не растерять форму. Тренировки пошли на пользу не только футболисту, но и девочке: она мастерски забила мяч в ворота, которые защищал её отец.

А вот полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба привлёк к занятиям не только годовалого сына, но и супругу Марию Салес. Пара устраивает соревнования по бегу, а чтобы силы были равными, футболист катит перед собой коляску. Не забывает француз и о тренировках с мячом. Здесь уже компанию ему составляет йоркширский терьер, которому, однако, пока далеко до мастерства хозяина.

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави Эрнандес вместе с женой Нурией Куниллере принял участие в новом испытании для социальных сетей, получившим название #nananachallenge. Получившим вызов предлагается исполнить танец под популярную песню Oh Nanana группы Bonde R300. Ранее свои навыки уже показали Серхи Робредо, Кристиан Тельо и Марк Бартра.

Вынужденная изоляция заставляет спортсменов обратиться к домашним делам. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, недавно вернувшийся со своей супругой Татьяной Волосожар и дочерью Анжеликой из США, неожиданно вспомнил о подаренном много лет назад столе для настольного тенниса. Инвентарь завалялся у него на загородном участке в разобранном виде, и бывший фигурист твёрдо решил его собрать.

После долгих попыток стол оказался практически готов, и спортсмен уже начал праздновать успех, однако возникла неожиданная проблема в виде недостающего винта.

«Нет его! Нет! В третий раз копаюсь в кладовке, ничего подходящего... И без него ничего нельзя сделать. Фиаско. Так и прошёл день, руки искорябал, стол для сборки вдвоём, но я ж мегамуж, справился почти. Помог жене с готовкой и стиркой, поиграл с Анжеликой, отправил спать, прибираю игрушки», — посетовал Траньков.

А футболисты «Зенита» и подписчики команды в социальных сетях получили шанс повысить своё кулинарное мастерство. Сине-бело-голубые запустили шоу «Домашняя заготовка», в рамках которого игроки будут готовить различные блюда вместе с известными шеф-поварами. Первыми свои силы попробовали вратарь Александр Васютин и полузащитник Алексей Сутормин, приготовившие бефстроганов с пюре и битыми огурцами, а также куриные котлеты с жареным молодым картофелем и соусом релиш.

Смена образов

На карантине можно смело примерить на себя новый образ, не боясь при этом напугать окружающих. Например, защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф надел короткое золотистое платье, чтобы порадовать свою супругу Майю.

«Спасибо за твою искреннюю любовь и поддержку все эти годы. У меня была мечта, и ты всегда заставлял меня верить, что это возможно. Сильно тебя люблю», — написала Линделёф в Instagram.

Каждый хотя бы раз в жизни задумывался о том, как хорошо было бы иметь своих клонов, которые оказывались бы сразу в нескольких местах одновременно и выполняли важные поручения. Такую мечту удалось осуществить швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке. На своей странице в Twitter он поделился забавным коллажем, на котором множество его копий коротают время на карантине.

Разумеется, спортсмен заботится и о своей форме — и вот уже сразу несколько «Вавринок» отжимаются, совершают пробежку, жонглируют мячами и выполняют другие упражнения на площадке у дома.

Подобный рецепт может взять себе на вооружение бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. Теннисистка призналась, что устала от многочисленных деловых встреч, проходящих по видеосвязи, и изобрела несколько способов создания иллюзии присутствия у собеседника по ту сторону экрана.

Американка предложила оставлять на время разговора вместо себя фотографию, плакат или собственное картонное изображение.

«Итак, сидите здесь, присутствуете на собрании, что-то записываете и можете идти к детям, делать то, что вам нужно. И при этом вы по-прежнему на месте, вовлечены в процесс. А если вдруг они начнут: «Что-то её лицо никак не меняется. Это не может быть настоящий человек», то вы врываетесь и даёте отпор: «А вот и настоящий. Просто посмотрите на этот неодобрительный взгляд», — пошутила Уильямс.

If you're working from home, @SerenaWilliams has the life hack to end all life hacks.



(Yes, it involves wigs)#TennisOMG 😂 pic.twitter.com/cu1i1XI9sM — TENNIS (@Tennis) March 27, 2020

А вот французский теннисист Корентен Муте пробует себя на музыкальном поприще. На протяжении недели он выкладывал видеоролики, на которых читал рэп. Творчество получило название «карантинный фристайл» и было по достоинству оценено его коллегами.