Биатлонистка Халиуллина сообщила, что не заражена коронавирусом

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Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, сообщила, что заболевание у неё не выявлено.
Биатлонистка Халиуллина сообщила, что не заражена коронавирусом
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю: я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу с подозрением на инфекцию, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, а пока прошу вас не переживать. Я в полном порядке и чувствую себя прекрасно», — написала Халиуллина в своём Instagram.

21-летняя Халиуллина является чемпионкой мира по биатлону среди юниоров.

Ранее Владимир Драчёв рассказал о состоянии биатлонистки Халиуллиной, у которой заподозрили коронавирус.

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