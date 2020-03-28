Драчёв рассказал о состоянии биатлонистки Халиуллиной, у которой заподозрили коронавирус

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о состоянии здоровья Анастасии Халиуллиной, госпитализированной с подозрением на коронавирус.

«На данный момент все находятся на карантине до 31-го числа, в том числе и Халиуллина была. Уже несколько дней у неё была температура, горло, всего понемногу. Потом температура спала, мы уже несколько дней её смотрим, наблюдаем, каждый день по два-три раза получаем информацию. Вчера решили её проверить более качественно, отвезли в больницу», — приводит слова Драчёва ТАСС.

21-летняя Халиуллина является чемпионкой мира по биатлону среди юниоров.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной показал отрицательный результат.