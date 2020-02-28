Бой Поветкина с Уайтом запланирован на начало мая в Англии

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Стало известно место и ориентировочная дата проведения поединка боксёров-тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта.
Бой Поветкина с Уайтом запланирован на начало мая в Англии
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Бой планируется на 2 или 9 мая. На данный момент дата поединка окончательно не утверждена», — цитирует ТАСС представителя команды британского боксёра.

Всего в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт на профессиональном ринге имеет 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее Рябинский назвал наиболее вероятного соперника Поветкина.

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