Бой Поветкина с Уайтом запланирован на начало мая в Англии
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«Бой планируется на 2 или 9 мая. На данный момент дата поединка окончательно не утверждена», — цитирует ТАСС представителя команды британского боксёра.
Всего в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт на профессиональном ринге имеет 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
Ранее Рябинский назвал наиболее вероятного соперника Поветкина.