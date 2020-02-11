Рябинский назвал наиболее вероятного соперника Поветкина

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, как идёт подготовка следующего боя российского тяжеловеса Александра Поветкина.
Рябинский назвал наиболее вероятного соперника Поветкина
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы находимся на финальном этапе согласований. Окончательная ясность может наступить уже в ближайшее время. Не очень люблю говорить о чём-либо до подписания договора. В данный момент в качестве соперника на следующий поединок Поветкина рассматривается только Уайт. Это не значит, что второй бой с Майклом Хантером нам не интересен. Просто в данный момент поединок Уайт — Поветкин интересует поклонников бокса. Это очевидно как нам, так и британской стороне. Да и для самих боксёров это сейчас, наверное, самый перспективный бой в плане карьеры. После поединка с Уайтом мы сможем вернуться к рассмотрению второго боя с Хантером», — приводит слова Рябинского РИА Новости

На счету Поветкина 35 побед на профессиональном ринге (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уайта 27 побед (18 — нокаутом) при одном поражении.

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