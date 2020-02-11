Рябинский назвал наиболее вероятного соперника Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, как идёт подготовка следующего боя российского тяжеловеса Александра Поветкина.

«Мы находимся на финальном этапе согласований. Окончательная ясность может наступить уже в ближайшее время. Не очень люблю говорить о чём-либо до подписания договора. В данный момент в качестве соперника на следующий поединок Поветкина рассматривается только Уайт. Это не значит, что второй бой с Майклом Хантером нам не интересен. Просто в данный момент поединок Уайт — Поветкин интересует поклонников бокса. Это очевидно как нам, так и британской стороне. Да и для самих боксёров это сейчас, наверное, самый перспективный бой в плане карьеры. После поединка с Уайтом мы сможем вернуться к рассмотрению второго боя с Хантером», — приводит слова Рябинского РИА Новости.

На счету Поветкина 35 побед на профессиональном ринге (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уайта 27 побед (18 — нокаутом) при одном поражении.

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