Адвокат боксёра Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

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Адвокат Александр Дегтерёв, представляющий интересы арестованного боксёра Георгия Кушиташвили, заявил, что сотрудник Росгвардии, пытаясь задержать спортсмена, сломал себе нос в результате ухода в сторону.
Адвокат боксёра Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
  • РИА Новости

«Один росгвардеец беседовал с Оганнисяном, а второй сотрудник Росгвардии начал задерживать Кушиташвили, то есть заламывать руку за спину. В ответ на это Георгий, не понимая причины этого задержания, делает то, чему его учили. А именно: не встречный удар в голову, от которого был бы нокаут, он делает защитное движение — уход в сторону, сайд-степ называется. Сотрудник Росгвардии по инерции проваливается вперёд, на стену и разбивает себе нос», — цитирует Дегтерёва РИА Новости.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили будет учиться английскому у сокамерников.

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