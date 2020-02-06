Боксёр Кушиташвили будет учиться английскому у сокамерников

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, переведён из так называемой карантинной камеры СИЗО в общую. Об этом рассказал специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший спортсмена.

Георгий Кушиташвили теперь сидит в четырёхместной камере.

Боксёр рассказал, что когда находился в так называемой карантинной камере, заказал в библиотеке СИЗО книгу «12 стульев», но дочитать её не успел, а забирать книги из карантинной камеры в общую запрещено.

Отмечается, что члены ОНК предложили попросить для него недочитанную книгу в тюремной библиотеке, но боксёр отказался.

«Нет, не надо, я теперь английский буду учить вот с их помощью (кивнул в сторону соседей. — RT). Да и книг в камере хватает», — заявил Кушиташвили.

Кушиташвили уже получил первую передачу. Как уточняется, в камере есть телевизор и холодильник.

Также боксёр рассказал, что ждёт зачисления средств на свой лицевой счёт, чтобы иметь возможность оплачивать занятия в спортивной комнате с тренажёрами.

В администрации СИЗО членам ОНК сообщили, что 6 февраля Кушиташвили навестила московский омбудсмен Татьяна Потяева со своим коллегой из Бурятии, откуда родом боксёр.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщалось, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.

Суд отправил под арест до 1 апреля Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.

Кушиташвили также исключили из сборной России.

Как отмечал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, он сомневается, что Кушиташвили мог напасть на сотрудника Росгвардии.

Подробнее — в материале RT.