Кремлёв сомневается, что боксёр Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сомневается, что двукратный чемпион страны Георгий Кушиташвили мог напасть на сотрудника Росгвардии.
Кремлёв сомневается, что боксёр Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии
  • РИА Новости

«Честно, я сомневаюсь, что он мог напасть. Это чемпион России, член национальной команды, полутяжеловес. Если бы он нанёс прямой удар, то были бы другие травмы. Это лично моё мнение», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

При этом он отметил, что в случае доказательства вины боксёра должны подвергнуть двойному наказанию.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что защита обжалует арест боксёра Кушиташвили.

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