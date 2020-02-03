Кремлёв сомневается, что боксёр Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сомневается, что двукратный чемпион страны Георгий Кушиташвили мог напасть на сотрудника Росгвардии.

«Честно, я сомневаюсь, что он мог напасть. Это чемпион России, член национальной команды, полутяжеловес. Если бы он нанёс прямой удар, то были бы другие травмы. Это лично моё мнение», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

При этом он отметил, что в случае доказательства вины боксёра должны подвергнуть двойному наказанию.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что защита обжалует арест боксёра Кушиташвили.