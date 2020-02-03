Защита обжалует арест боксёра Кушиташвили
- РИА Новости
«Обжаловать решение суда», — цитирует Дегтерёва РИА Новости.
Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.
Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.
Ранее сообщалось, что арестованный боксёр Кушиташвили исключён из сборной России.