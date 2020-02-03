Защита обжалует арест боксёра Кушиташвили

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Адвокат Александр Дегтерёв, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, заявил о намерении обжаловать решение суда об аресте спортсмена.
Защита обжалует арест боксёра Кушиташвили
  • РИА Новости

«Обжаловать решение суда», — цитирует Дегтерёва РИА Новости.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что арестованный боксёр Кушиташвили исключён из сборной России.

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