Защита обжалует арест боксёра Кушиташвили

Адвокат Александр Дегтерёв, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, заявил о намерении обжаловать решение суда об аресте спортсмена.

«Обжаловать решение суда», — цитирует Дегтерёва РИА Новости.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что арестованный боксёр Кушиташвили исключён из сборной России.