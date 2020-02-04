Боксёр Кушиташвили читает в СИЗО «Двенадцать стульев»
- РИА Новости
«Телевизор я уже лет восемь не смотрю, так что если его не будет, то и ладно. Я читаю «Двенадцать стульев», — заявил Кушиташвили членам комиссии.
Он отметил, что у него всё хорошо, претензий к тюремной пище нет.
Боксёра интересует возможность поддерживать спортивную форму. Полноценного спортзала в СИЗО нет, но есть спорткомнаты с тренажёрами, и Кушиташвили надеется их посещать.
В настоящее время у Кушиташвили один сосед — обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений, ранее несудимый. В ближайшем будущем спортсмена переведут в общую камеру, заявили членам ОНК в администрации СИЗО.
Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщалось, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.
Суд отправил под арест до 1 апреля Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Кушиташвили также исключили из сборной России.
Как отмечал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, он сомневается, что Кушиташвили мог напасть на сотрудника Росгвардии.
Подробнее — в материале RT.