Боксёр Кушиташвили читает в СИЗО «Двенадцать стульев»

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещён в СИЗО в так называемую карантинную камеру, где нет телевизора и холодильника. Об этом рассказал специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший спортсмена.

«Телевизор я уже лет восемь не смотрю, так что если его не будет, то и ладно. Я читаю «Двенадцать стульев», — заявил Кушиташвили членам комиссии.

Он отметил, что у него всё хорошо, претензий к тюремной пище нет.

Боксёра интересует возможность поддерживать спортивную форму. Полноценного спортзала в СИЗО нет, но есть спорткомнаты с тренажёрами, и Кушиташвили надеется их посещать.

В настоящее время у Кушиташвили один сосед — обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений, ранее несудимый. В ближайшем будущем спортсмена переведут в общую камеру, заявили членам ОНК в администрации СИЗО.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщалось, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.

Суд отправил под арест до 1 апреля Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.

Кушиташвили также исключили из сборной России.

Как отмечал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, он сомневается, что Кушиташвили мог напасть на сотрудника Росгвардии.

Подробнее — в материале RT.