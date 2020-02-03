Дело по двум статьям: суд арестовал подозреваемого в нападении на росгвардейца боксёра Кушиташвили

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили заключён под стражу. Его подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Спортсмена уже исключили из сборной России. Однако тренеры и знакомые Кушиташвили сомневаются, что он употреблял запрещённые вещества. По их мнению, наркотики легко выявили бы допинг-тесты, которые регулярно проходит боксёр.

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца. Спортсмену вменяются сразу две уголовные статьи: нападение на представителя власти (ст. 318 УК РФ) и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ). Избрание меры пресечения проходило в Военном суде, поскольку боксёр является военнослужащим.

Боксёры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян известные спортсмены, Кушиташвили в 2019 году стал чемпионом России по боксу в категории до 81 кг, Оганнисян — бронзовый призёр первенства Европы по боксу в весе до 52 килограммов.

Сотрудники Росгвардии задержали спортсменов 2 февраля на Фрунзенской набережной в центре Москвы. В официальном сообщении на сайте Главного управления Росгвардии отмечается, что сотрудники ведомства обратили внимание на двух мужчин, поскольку те вели себя подозрительно и пытались спрятаться в ближайшем подъезде, когда увидели патрульную машину.

Молодых людей остановили для обычной проверки документов, однако те отказывались подчиняться росгвардейцам и вели себя агрессивно. В итоге Кушиташвили ударил сотрудника силового ведомства по лицу. У мужчины сломан нос, ему уже оказана необходимая медицинская помощь.

После нападения дебоширов задержали. Позднее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что во время досмотра у Кушиташвили был обнаружен свёрток с 0,7 г наркотического вещества — этого объёма достаточно, чтобы возбудить уголовное дело. Экспертиза установила, что в обнаруженном у Кушиташвили свёртке был чистый кокаин «без примесей, который закупается в специализированных местах за границей».

Уголовное дело о нападении на представителя власти и хранении наркотиков было заведено только в отношении Кушиташвили, Оганнисян проходит по нему как свидетель.

Член Адвокатской палаты Чеченской Республики Александр Дегтерёв, представляющий интересы Кушиташвили, заявил ТАСС о невиновности подзащитного. По его словам, нарушения допустили сотрудники Росгвардии, которые якобы не представились молодым людям и не показали им удостоверений, а начали заламывать им руки, требуя предъявить удостоверяющие личность документы.

«Произошла потасовка, в рамках которой один из сотрудников Росгвардии поскользнулся и ударился носом о лестничные перила», — пояснил Дегтерёв.

Юрист также настаивает, что наркотики были обнаружены у боксёра уже в отделении полиции, хотя Кушиташвили мог попытаться от него избавиться по дороге в УВД.

«То есть Георгий не знал о том, что у него находится свёрток. Откуда он появился, мы говорить не будем, пусть следствие разбирается», — заключил адвокат.

В беседе с RT тренер по боксу из Бурятии, знакомый Георгия Кушиташвили прокомментировал ситуацию с задержанием спортсмена, подчеркнув, что не верит в виновность своего товарища.

«Это недоразумение в чистом виде, так как член сборной России по боксу в процессе сборов-тренировок постоянно проходит допинг-контроль под наблюдением опытных врачей, здесь явно произошло стечение худших обстоятельств для спортсмена, отстаивающего честь страны на международных соревнованиях», — убежден собеседник RT.

Для работавших с Кушиташвили тренеров уголовное дело в отношении спортсмена также стало полной неожиданностью. По словам главного тренера российской сборной по боксу Виктора Фахрутдинова, ни к Кушиташвили, ни к Оганнисяну ранее не возникало претензий по части дисциплины. Более того, спортсмены готовились к участию в турнире в Италии.

«У меня с дисциплиной в команде очень строго, и мне тяжело в это поверить. Это член сборной России, участник последнего чемпионата мира», — прокомментировал Фахрутдинов сведения о задержании Кушиташвили.

После избрания меры пресечения Георгию Кушиташвили генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил об исключении спортсмена из состава российской сборной.

Ранее Кремлёв выражал недоумение по поводу произошедшего, отмечая, что всего два дня назад Кушиташвили вернулся со спортивных сборов: «Какие там могли быть наркотики? Кушиташвили никогда не пользовался наркотиками, никогда не был замечен даже в пьянстве».

В пресс-службе Российского антидопингового агентства РУСАДА также рассказали журналистам, что за 2019 год спортсменов дважды проверяли на запрещенные вещества, но все пробы дали отрицательный результат.