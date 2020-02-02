Нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков: что известно о задержании чемпиона России по боксу Кушиташвили

В Москве по подозрению в незаконном хранении наркотиков были задержаны двое мужчин. По информации СМИ, ими оказались чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили и призёр первенства Европы Овик Оганнисян. Сообщается, что в ходе проверки документов Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему нос. В Федерации бокса России отметили, что в случае подтверждения вины атлета ждёт жёсткое наказание.

На Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в незаконном хранении наркотиков были задержаны двое молодых людей. Во время проверки документов один из них ударил по лицу сотрудника Росгвардии.

По данным РЕН ТВ, задержанные — чемпион России по боксу 2019 года в категории до 81 килограмма Георгий Кушиташвили и бронзовый призёр первенства Европы в весе до 52 килограмм Овик Оганнисян.

«Инцидент произошёл в Центральном административном округе столицы в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии попросили молодых людей предъявить документы, но те «вели себя агрессивно» и «не реагировали на законные требования».

«Один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. В результате, граждане были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции», — отмечается в пресс-службе ведомства.

В участке правоохранители провели обыск, в ходе которого у подозреваемых обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. В ходе экспертизы стало известно, что это кокаин.

«В отношении одного из задержанных за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело», — заключили в Росгвардии.

По данным источника ТАСС, в отношении Кушиташвили, который ударил сотрудника Росгвардии, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Позднее в сети появилась видеозапись с места происшествия. На ней видно, как в подъезд дома на Фрунзенской набережной заходят несколько сотрудников ведомства, после чего они выводят из здания задержанных.

Новости о задержании спортсменов прокомментировал глава Федерации бокса России Умар Кремлёв. Генеральный секретарь заявил, что если информация подтвердится, спортсменов ждут серьёзные санкции.

«Мы сейчас узнаём информацию. Если это действительно так, то будет жёсткое наказание. Хочется, чтобы всё было по законам РФ, максимально, чтобы следующий раз неповадно было и им, и другим. Тем более спортсменам. Конечно, мы ещё отблагодарим сотрудников Росгвардии, скажем «спасибо» от федерации за их работу, если это всё так. Завтра досконально обсудим. Тем, кто делает закладки, руки бы отрубить. Сколько школьников травят, вот мы и до боксёров добрались», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Также инцидент с участием Кушиташвили и Оганнисяна прокомментировал главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов. Он признался, что впервые слышит о происшествии, и добавил, что удивлён поведением спортсменов.

«Мне тяжело в это поверить. Это член сборной России, участник последнего чемпионата мира. По дисциплине у меня вообще нет к нему вопросов: и он, и Оганнисян должны были поехать на турнир в Италию», — приводит слова Фархутдинова ТАСС.

Генеральный менеджер сборной России Эдуард Кравцов назвал случившееся «ударом по моральному облику команды и федерации».

«Огромная работа по поведению ребят проводится не только на сборах, но и за пределами ринга. Во всяком случае, я не припомню, чтобы у него (Кушиташвили. — RT) были проблемы с дисциплиной и нарекания на сборах. А что было вне, мне сложно говорить. Если всё подтвердится, то он должен понести наказание по закону Российской Федерации», — отметил Кравцов.

При этом бывший наставник российской команды добавил, что в случае признания его вины, Кушиташвили «нечего делать в сборной с таким моральным обликом».