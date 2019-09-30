«Представляю всех женщин и свою страну»: боксёрша из Гондураса собрала деньги в сети для выступления на ЧМ в Улан-Удэ

Представительница Гондураса Мария Антунес собрала деньги в интернете для участия в чемпионате мира по боксу, который пройдёт в начале октября в Улан-Удэ. У федерации бокса страны нет средств для оплаты поездки, и спортсменке пришлось самостоятельно заниматься организационными вопросами. В свою очередь, представители оргкомитета турнира обеспечили её жильём, а также помогли решить вопрос с отсутствием тренера.

В начале октября в Улан-Удэ стартует чемпионат мира по боксу среди женщин. Ожидается, что в нём примут участие около 500 спортсменок из 53 стран. Каждая из них завоевала право приехать в столицу Бурятии по итогам национальных соревнований, однако некоторым пришлось отстаивать его не только на ринге.

Именно такую историю рассказал член оргкомитета первенства планеты Владимир Иринчеев. По его словам, для многих стало большим сюрпризом появление в Улан-Удэ представительницы Гондураса Марии Антунес, так как она предварительно не заявила о своём участии. Однако боксёр не только добралась до России без сопровождения своей команды, но и самостоятельно нашла жильё.

«Приезжают команды, спортсмены, бывают разные ситуации. Например, к нам прилетела регулярным рейсом из Пекина девушка, представляющая Гондурас. Заранее она не регистрировалась. Выяснилось, что для поездки на соревнование в Россию она собирала деньги в интернете», — приводит слова Иринчеева ТАСС.

В конце июля нынешнего года Антунес получила возможность принять участие в октябрьском чемпионате мира, однако оказалось, что бюджет Федерации бокса Гондураса не рассчитан на подобные расходы. Тогда девушка решила действовать самостоятельно и объявила о сборе средств, которые она намеревалась потратить на поездку в Улан-Удэ.

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«Я работаю усерднее, чем когда-либо, чтобы осуществить мою мечту и представить всех женщин и свою страну. Пожалуйста, поддержите меня на этом пути, пожертвовав средства и поделившись этой ссылкой. У меня есть два месяца, чтобы собрать необходимую сумму», — написала боксёр в комментарии на сайте для сбора пожертвований.

Собрав треть заявленной суммы, спортсменка купила билет на самолёт, а также при помощи онлайн-сервисов сняла квартиру, не имея возможности связаться с организаторами первенства планеты. Уже в Бурятии ей помогли с переселением в гостиницу, так как в соответствии с регламентом участницам турнира запрещено проживать в съёмном жилье.

Кроме того, выяснилось, что Антунес приехала на соревнования без тренера, однако организаторы заверили, что и эта проблема в скором времени будет решена.

«Судьба свела её с кубинским тренером по боксу, который не является наставником сборной Кубы, а просто приехал на чемпионат из соседней Монголии. Он, возможно, будет её секундантом, это в настоящий момент согласовывается с Международной ассоциацией бокса (AIBA). Они сейчас вместе тренируются, девушка будет участвовать», — добавил Иринчеев.

Антунес прибыла в Улан-Удэ несколько дней назад и уже начала подготовку к чемпионату мира, который, по её признанию, станет самым значимым спортивным событием в её карьере. На своей странице в социальных сетях она активно делится фотографиями из России, особо отмечая радушие и гостеприимство местных жителей.

Спортсменка не забывает и о тех, кто помог ей собрать средства на поездку, отмечая, насколько ценит каждую внесённую сумму. Она рассказала, что одним из самых волнительных моментов для неё стала встреча с шестикратной чемпионкой мира Мэри Ком, которая произошла в гостинице в Улан-Удэ.

«История этой женщины действительно вдохновляет. В последние недели перед этой поездкой я посмотрела множество её боёв и фильм о ней. Для меня большая честь принимать участие в этом турнире вместе с такими великолепными спортсменами и просто прекрасными людьми», — призналась боксёр.

Антунес росла в спортивной семье, но свой путь начала не в боксе, а в футболе. Стать профессиональным игроком ей помешала травма колена, однако именно благодаря ей она попала на ринг, пойдя по стопам отца. В качестве одного из кумиров представительница Гондураса называет чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирного боксёрского совета (WBC) Василия Ломаченко, а главной целью — попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

По словам Иринчеева, история Антунес была не единственной подобной историей перед стартом чемпионата мира. Министерству спорта и молодёжной политики Бурятии пришлось обеспечить тёплой одеждой трёх представительниц сборной Бурунди, которые прилетели в Россию «в одних рубашках», так как у них не было возможности купить куртки на родине.

На данный момент уточняется участие в первенстве планеты национальной команды Украины. Изначально сообщалось, что спортсменки не намерены приезжать в Бурятию из-за указа Министерства спорта страны, в соответствии с которым атлеты, решившиеся приехать на международные соревнования в Россию, должны самостоятельно оплачивать свои расходы и отвечать за свою безопасность. Однако генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заверил, что организация не получала официального отказа от представителей сборной, а финансовую помощь им намеревалась оказать Федерация бокса Украины.