Спортсменка из Гондураса собрала деньги в интернете для поездки на ЧМ по боксу в Улан-Удэ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя оргкомитета турнира Владимира Иринчеева.
По его словам, Антунез не регистрировалась заранее и никого не предупреждала о своём приезде, так как у неё не было возможности связаться с оргкомитетом.
Он отметил, что девушка примет участие в соревнованиях, а её секундантом может стать один из кубинских тренеров.
Ранее глава Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о наказании, которое понесут участники дебоша на ЧМ в Екатеринбурге.