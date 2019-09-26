Кремлёв рассказал о наказании, которое понесут участники дебоша на ЧМ в Екатеринбурге

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Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв осудил поведение участников чемпионата мира по боксу, которые устроили потасовку в одном из отелей Екатеринбурга.
Кремлёв рассказал о наказании, которое понесут участники дебоша на ЧМ в Екатеринбурге
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Сегодня мы в Федерации бокса России приняли решение относительно участников инцидента в Екатеринбурге на чемпионате мира. Виновники понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а также оказание благотворительной помощи боксёрским залам в своих регионах. Участники инцидента признали свою вину и извинились перед обществом. Если подобная ситуация повторится, наказание будет гораздо строже», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

В ночь с 19 по 20 сентября в одном из отелей Екатеринбурга произошла потасовка между участниками чемпионата мира по боксу. Инцидент удалось погасить благодаря вмешательству бойцов Росгвардии.

Ранее экс-чемпион мира по боксу выразил уверенность в том, что Земля плоская.

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