Экс-чемпион мира по боксу выразил уверенность в том, что Земля плоская
- Reuters
«Земля плоская, это 100%. Доказательств того, что она изгибается, нет. Фейковое космическое агентство NASA использует компьютерные изображения. И все они разные. Когда я на них смотрю, мне кажется, что это мультики», — цитирует Фроча Metro.
Британец добавил, что поверит в то, что Земля имеет форму эллипса, лишь после того, как полетит в космос и увидит её своими глазами.
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