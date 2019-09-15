«С радостью бы пообщался с Хабибом»: Гаджимагомедов о чемпионе UFC, переходе в профессионалы и бойкоте Украиной ЧМ-2019

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не сумеет одержать победу над боксёром Флойдом Мейвезером — младшим в том случае, если поединок состоится не по правилам ММА. Об этом в интервью RT заявил чемпион Европейских игр 2019 года в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов. По его мнению, американец сильнее на ринге и обладает большим опытом. Кроме того, россиянин посетовал, что сборная Украины не приедет в Екатеринбург на первенство планеты, а также признался, что рассматривает вариант перехода в профессиональный бокс после Олимпиады в Токио.

— Ожидали, что станете единственным обладателем золота в соревнованиях по боксу на Европейских играх в Минске?

— Нет, думал, у нашей команды будет больше наград высшей пробы. Где-то ребятам немного не хватило, но, на мой взгляд, все выступили достойно.

— Согласны ли вы с главой Федерации бокса России Умаром Кремлёвым, что россияне выступали практически резервным составом?

— Верно, мы поехали в основном «вторыми номерами». Если бы было больше боксёров из основы, ещё несколько золотых медалей нам было бы обеспечено.

— Недобор медалей — следствие неполноценного состава или силы соперников?

— Обе причины повлияли на результат. Оппоненты были очень хорошо подготовлены, и где-то нам не повезло.

— Судейство не стало ещё одним неблагоприятным фактором?

— Действительно, бои были очень ровными, и там, где наши ребята не выиграли, складывалось впечатление, что судьи недодавали нам очков.

— В своих поединках тоже это заметили?

Да, были случаи, когда судьи относились ко мне более предвзято. Чаще сталкиваюсь с подобным именно на международных турнирах.

— Вы отправились на чемпионат Европы 2017 года вместо Георгия Кушиташвили, которого не пустили на территорию Украины. Помните, как тогда всё произошло?

— Отлично помню, незабываемые ощущения. (Смеётся.) Тогда изначально всё шло к тому, что я должен был поехать на тот чемпионат. Но в самый последний момент тренер поменял своё решение. Поехал домой, отдыхать. Конечно, был ужасно расстроен и лёг спать, отключив телефон. И вдруг ко мне приходят друзья и сообщают, что нужно срочно вылетать, такси уже ждёт. Разумеется, если бы у меня была нормальная подготовка, без этого сумбура, думаю, и там мог бы быть первым. Очень сложно сосредоточиться, когда сегодня тебе говорят, что едешь, а завтра — нет. Отсутствие определённости сильно мешает собраться.

— С Кушиташвили потом обсуждали эту ситуацию?

— Нет, отдельно не обсуждали. Думаю, он и сам понимал, что в какой-то мере восторжествовала справедливость: именно я тогда был первым номером и должен был поехать.

— В этот раз в преддверии первенства планеты вновь не обошлось без новостей с Украины. Что думаете по поводу решения украинской Федерации бокса не отправлять свою делегацию в Екатеринбург?

— Очень обидно. С украинскими ребятами следим друг за другом в социальных сетях, поздравляем с праздниками. Конечно, лично мне хотелось бы, чтобы они приняли участие, это интересные противники, и мы тепло общаемся во время турниров — за пределами ринга, разумеется.

— В последнее время популярна тема проведения поединков между боксёрами и бойцами смешанных единоборств. Согласились бы вы на подобную авантюру?

— Посмотрим, но, полагаю, если с боксом у меня всё будет хорошо, не придётся думать ни о переходе, ни о подобных встречах.

— Знакомы с Хабибом Нурмагомедовым?

— Нет, никогда не встречались, но, если представится возможность, с радостью с ним пообщаюсь.

— Нурмагомедов достаточно активен в СМИ. Например, он заявлял, что хочет сразиться с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Есть ли у россиянина шансы на победу?

— При всем уважении к Нурмагомедову, думаю, победу одержал бы Мейвезер. Во-первых, он боксёр, а во-вторых, несмотря на его возраст, он ни разу не проигрывал и имеет колоссальный опыт.

— Быстрее вы станете чемпионом UFC или Нурмагомедов — чемпионом мира по боксу?

— Тут наши шансы примерно равны. (Смеётся.)

— Задумывались ли вы уже о продолжении карьеры?

— Из всех вариантов рассматриваю профессиональный бокс, но всё это только после Олимпиады, если не решу остаться в любителях.

— На кого ориентируетесь в боксе?

— На Александра Усика. Мне очень нравится, как он боксирует, а в супертяжеловесах — на Тайсона Фьюри. Британец очень хорошо двигается. Даже стараюсь перенимать у них какие-то моменты.

— С приходом Виктора Фахрутдинова боксёры стали больше работать с личными тренерами?

— Да, пожалуй, это так. Но и Эдуард Кравцов давал время на индивидуальную работу. А вот во времена Олега Меньшикова личного наставника могли даже на порог базы не пустить.

— Как оцениваете психологическое состояние команды перед важным стартом?

— Набираем форму, чувствуем прежде всего колоссальную ответственность, есть желание проявить себя наилучшим образом, настраиваемся только на золото.

— Не консультировались с футбольной сборной, как не ударить в грязь лицом на домашнем чемпионате мира?

— Нет, с футболистами мы не дружим. (Смеётся.)