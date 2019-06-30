Боксёр Гаджимагомедов стал чемпионом Европейских игр в категории до 91 кг
Россиянин Муслим Гаджимагомедов занял первое место на соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
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В финале российский спортсмен победил представителя Белоруссии Владислава Смягликова.
Третье место между собой разделили британец Чивон Кларк и хорват Тони Филипи.
Ранее Сергей Семёнов завоевал бронзу в греко-римской борьбе на Европейских играх — 2019.
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