СМИ: Против боксёра Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии

В отношении чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии на Фрунзенской набережной в Москве.

При этом в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве подтвердили, что в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело, но уточнять его имя не стали.

Ранее сообщалось, что чемпион России по боксу напал на сотрудника Росгвардии в Москве.