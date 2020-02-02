СМИ: Против боксёра Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии на Фрунзенской набережной в Москве.
При этом в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве подтвердили, что в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело, но уточнять его имя не стали.
Ранее сообщалось, что чемпион России по боксу напал на сотрудника Росгвардии в Москве.