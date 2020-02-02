СМИ: Против боксёра Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии

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В отношении чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве.
СМИ: Против боксёра Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии на Фрунзенской набережной в Москве.

При этом в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве подтвердили, что в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело, но уточнять его имя не стали.

Ранее сообщалось, что чемпион России по боксу напал на сотрудника Росгвардии в Москве.

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