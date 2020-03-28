Минспорт с 29 марта приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз

Министр спорта Олег Матыцин сообщил о закрытии федеральных учебно-тренировочных спортивных баз из-за пандемии коронавируса.

«Здоровье людей является нашим главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса. В соответствии с решениями президента России и правительства Министерство спорта временно приостанавливает работу подведомственных учебно-тренировочных спортивных баз», — заявил Матыцин.

Он отметил, что Минспорт рассматривает возможность перевода в особый закрытый режим работы базы в Новогорске.

«Прошу всех руководителей, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым решениям. Мы делаем всё возможное в рамках компетенции Министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса», — добавил министр.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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