Минспорт с 29 марта приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз
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- РИА Новости
«Здоровье людей является нашим главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса. В соответствии с решениями президента России и правительства Министерство спорта временно приостанавливает работу подведомственных учебно-тренировочных спортивных баз», — заявил Матыцин.
Он отметил, что Минспорт рассматривает возможность перевода в особый закрытый режим работы базы в Новогорске.
«Прошу всех руководителей, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым решениям. Мы делаем всё возможное в рамках компетенции Министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса», — добавил министр.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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