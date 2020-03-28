Жена Овечкина ужаснулась поведению жителей Москвы во время пандемии коронавируса
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В своём Instagram Шубская сделала репост публикации корреспондента Первого канала Кристины Левиевой, в которой показано, как жители российской столицы продолжают гулять по улицам и посещать рестораны, и сопроводила его своим комментарием: «Люди, что с вами?».
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее сообщалось, что Овечкин примет участие в юмористическом шоу Суббэна.