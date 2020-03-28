Жена Овечкина ужаснулась поведению жителей Москвы во время пандемии коронавируса

Анастасия Овечкина (Шубская), супруга звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина отреагировала на видеозапись, на которой продемонстрировано поведение жителей Москвы во время пандемии коронавируса.

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