Жена Овечкина ужаснулась поведению жителей Москвы во время пандемии коронавируса

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Анастасия Овечкина (Шубская), супруга звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина отреагировала на видеозапись, на которой продемонстрировано поведение жителей Москвы во время пандемии коронавируса.
Жена Овечкина ужаснулась поведению жителей Москвы во время пандемии коронавируса
  • © aleksandrovechkinofficial
  • Instagram

В своём Instagram Шубская сделала репост публикации корреспондента Первого канала Кристины Левиевой, в которой показано, как жители российской столицы продолжают гулять по улицам и посещать рестораны, и сопроводила его своим комментарием: «Люди, что с вами?».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что Овечкин примет участие в юмористическом шоу Суббэна.

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