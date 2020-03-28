Работа в скорой помощи, билеты для врачей и больницы на стадионах: как мир спорта помогает бороться с коронавирусом

Мир спорта активно включился в борьбу с пандемией коронавируса. Шотландская кёрлингистка Виктория Райт работает медсестрой, а итальянский регбист Максим Мбанда водит машину скорой помощи. Стадионы в Италии и Бразилии переделывают в больницы. Два клуба АПЛ выделят по тысяче билетов врачам и их семьям на свои домашние матчи. Как ещё звёзды спорта и болельщики помогают справиться с распространением инфекции — в материале RT.

Мир спорта всегда был чуток к проблемам человечества и глобальным катастрофам. Спортсмены и болельщики не раз помогали преодолеть последствия стихийных бедствий, участвовали в благотворительности и оказывали помощь нуждающимся. Пандемия коронавируса не стала исключением. Вся планета бросила свои силы на борьбу с новой инфекцией, и атлеты активно в неё включились.

Пока одни жертвуют огромные средства больницам и врачам, другие начали самостоятельно спасать человеческие жизни. Шотландская кёрлингистка, серебряный призёр последнего чемпионата Европы Виктория Райт стала на постоянной основе работать медсестрой в хирургическом отделении. В марте она должна была вместе со своей командой участвовать в чемпионате мира в Канаде. Но когда соревнования отменили, спортсменка поняла, что сейчас людям нужны навыки, которые она получила в университете.

«Мы видели, как всё быстро меняется, и знали, что есть кое-что поважнее, чем спортивные соревнования, которые теперь отошли на второй план. Они должны быть на втором месте по отношению к происходящему, и когда я на прошлой неделе пришла в больницу, я по-настоящему осознала это. Работа медсестрой всегда давала мне хорошее представление о жизни и помогала сосредоточиться на важном. Все эти годы я всегда считала, что быть с кем-то и заботиться о них, когда они больны и уязвимы, — это привилегия», — сказала Райт в интервью BBC.

Помогает своим соотечественникам и итальянский регбист Максим Мбанда. 27-летний спортсмен стал водителем «скорой помощи» в Парме, где он играет за клуб «Цебре». Помимо развоза пациентов, Мбанда, чей отец работает хирургом, помогает разносить больных на носилках и держит кислород для тех, кто передвигается на инвалидных колясках.

«Когда в регби всё остановилось, я попытался понять, чем я могу быть полезен, несмотря на отсутствие медицинского образования. Я работаю без выходных по 12—13 часов вот уже восемь дней. Когда я увидел, что творится в инфекционных палатах, то сказал себе, что не имею права уставать», — рассказал Мбанда AFP.

Регбист уверен: если бы другие люди увидели, как врачи борются за чужие жизни по 20—22 часа в день, то стали бы вести себя более ответственно в условиях пандемии, и тогда её масштабы можно было бы сократить.

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Красивым жестом отметился также российский хоккеист Егор Соколов, играющий в Канаде за клуб «Кейп Бретон Иглз». Пока нет возможности играть и тренироваться, он развозит еду из местных магазинов.

«Я просто забираю товары и еду по домам, оставляю их у дверей. Коронавирус — это страшно, и я думаю, что люди должны относиться к этому серьёзно. Многие люди заражаются в Европе, и вы не хотите быть в такой ситуации. Думаю, что люди должны оставаться дома», — рассказал он CTV News Atlantic.

Многие страны столкнулись с нехваткой больниц и коек для больных коронавирусом. Но пока спорт поставлен на паузу, для этих целей можно использовать стадионы. Так поступили в Бразилии. Уже объявлено, что легендарная арена «Маракана» станет полевым госпиталем наряду с ещё несколькими футбольными стадионами по всей стране. Также тренировочная база сборной Италии в Коверчано будет переделана в центр для лечения заражённых коронавирусом.

Другое предназначение у «Сантьяго Бернабеу» — домашней арены «Реала». Клуб объявил, что превратит стадион в склад для хранения продовольствия и медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом. Придётся перепрофилироваться и мадридскому Ледовому дворцу. По информации СМИ, он станет временным моргом для хранения тел погибших, так как регулярные похоронные службы не справляются с резко возросшим числом смертей от COVID-19 — в Мадриде от коронавируса уже скончались более 2000 человек.

Звёзды спорта также стараются компенсировать нехватку необходимого для лечения оборудования. Так, бывшая первая ракетка мира Ана Иванович выделила средства через ЮНИСЕФ на закупку 35 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в родной Сербии. Сумма пожертвования составила почти $500 тыс. — 1/30 её официальных заработков в теннисе за карьеру. А футболист «Челси» Педро оказал помощь лондонским врачам и приобрёл для них 3000 защитных ширм.

Болельщики «Спартака» по-своему поддержали врачей больницы в московской Коммунарке, где содержится основная часть заражённых коронавирусом жителей столицы. Они нарисовали граффити напротив госпиталя — врача в маске и болельщика с мылом в руках рядом с надписью: «Борись и побеждай».

«Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность! Всем, у кого диагностирован коронавирус, — скорейшего и лёгкого выздоровления!» — сказали авторы мурала из Supporters Group.

Фанаты также сообщили, что будут помогать бывшим игрокам красно-белых и их семьям, находящимся в самоизоляции. Болельщики «Спартака» купят продукты и доставят им пакеты с продовольствием на свои собственные средства.

«Первые посылки от нас уже направились к семье Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам нашего клуба Александру Пискарёву, Владимиру Петрову, Николаю Киселёву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу», — сообщила фанатская группировка в своём Instagram.

Врачей также решили поддержать два клуба Английской премьер-лиги. «Брайтон» объявил, что выделит тысячу билетов сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии за вклад в борьбу с коронавирусом. Его примеру последовал «Борнмут». Однако, как сообщает The Telegraph, остальные клубы без энтузиазма встретили эту инициативу и отказались поддерживать почин. На данный момент сезон в АПЛ всё равно остановлен, и врачи ещё не скоро воспользуются подарком «Брайтона» и «Борнмута».