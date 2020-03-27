«Безответственно было так поступать»: Турция считает МОК виновным в заражении боксёров коронавирусом в Лондоне

По меньшей мере шесть человек сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как побывали на олимпийском отборочном турнире по боксу в Лондоне. Опасной инфекцией заразились по три представителя сборных Хорватии и Турции. Вице-президент Европейской конфедерации бокса Эюп Гёздеч обвинил МОК в безответственности из-за того, что соревнования начались в разгар пандемии. В комитете ответили, что нельзя установить прямую связь между заражением и участием в состязаниях.

Как минимум у шести человек, побывавших в Лондоне на европейском квалификационном турнире по боксу для участия в Олимпийских играх, после возвращения домой был выявлен коронавирус. О болезни трёх из них в четверг, 26 марта, заявил глава федерации бокса Турции и вице-президент Европейской конфедерации бокса Эюп Гёздеч. Он резко раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что он не отнёсся к здоровью спортсменов с должным вниманием и провёл турнир в то время, как пандемия коронавируса набирала обороты.

«Пока весь мир для борьбы с вирусом принимал чрезвычайные меры, рабочая группа МОК и британское правительство, к моему недоумению, разрешили начать этот турнир, даже несмотря на то, что у многих из нас были опасения, а соревнования по другим видам спорта почти все были прекращены. Безответственно было поступать таким образом. К сожалению, это привело к тому, что у трёх спортсменов нашей команды тест дал положительный результат», — цитирует Гёздеча The Guardian.

Европейский отборочный турнир по боксу был назначен на период с 14 по 24 марта. Более 300 спортсменов должны были разыграть 77 квот на Олимпийские игры в Токио — от четырёх до восьми в различных весовых категориях — на лондонской арене «Коппер-бокс».

Состязания начались на следующий день после того, как были остановлены розыгрыш Английской премьер-лиги и подавляющее большинство других спортивных мероприятий. На второй день организаторы решили проводить поединки без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса, которым на тот момент в Великобритании уже заразилось около 1400 человек. Только в разгар третьего дня, когда квоты уже были разыграны в двух весовых категориях, было принято решение прервать соревнования.

Гёздеч заявил, что подаст жалобу в МОК. Он отметил, что организаторы не предприняли всех необходимых мер предосторожности и подвергли здоровье спортсменов опасности. При этом он отметил, что оба боксёра и их тренер, сдавшие положительные тесты в Турции, сейчас проходят курс лечения и чувствуют себя хорошо. По состоянию на 26 марта в республике зафиксировано 2433 случая заражения коронавирусом и 59 смертей.

«Вирус распространяется с декабря 2019 года. В этой связи неизбежно возникает вопрос: почему решение о переносе европейского отборочного турнира не было принято до его начала? О чьём-либо здоровье они не подумали, а потому и занялись проведением этого ужасного мероприятия», — сказал Гёздеч.

Коронавирусом заразился выступающий в весовой категории до 75 кг Серхат Гюлер и главный тренер сборной Турции Сейфуллах Думлупынар. Имя ещё одного заболевшего турецкого боксёра не сообщалось. Кроме них, инфекция коснулась хорвата Тони Филипи, выступающего в категории до 91 кг. В разговоре с Radio Zadar он заявил, что находился на самоизоляции в Загребе, когда у него поднялась температура. Тест показал, что у него коронавирус. Позднее стало известно, что инфицированы также два тренера хорватской сборной.

Представитель организационного комитета заверил, что команды были проинформированы о шагах, которые следует предпринять, если у кого-то из членов их делегаций проявятся симптомы заражения вирусом, однако никто из них не обращался за медицинской помощью и не сообщал об ухудшении самочувствия.

«На протяжении всего турнира наша медицинская команда ежедневно поддерживала контакт со Службой общественного здравоохранения Англии и регулярно давала указания, согласующиеся с рекомендациями правительства. Был принят ряд дополнительных мер, в том числе предоставлены в местах проведения соревнований санитайзеры для рук, а также регулярно измерялась температура в рамках ежедневного медицинского осмотра боксёров», — заявил источник.

Состязания проводила рабочая группа МОК по боксу, взявшая на себя право определить участников Олимпийских игр в Токио вместо лишённой признания Международной ассоциации бокса. В организации заявили, что связь между заражёнными боксёрами и турниром, в котором они участвовали, нельзя доказать.

«В первую очередь рабочая группа по боксу хочет выразить сочувствие затронутым спортсменам и официальным лицам и пожелать им скорого выздоровления и полного восстановления. Рабочая группа находится в тесном контакте с их национальными олимпийскими комитетами. В некоторых новостях говорится о связи между заражёнными участниками и отборочным турниром, проведённым в Лондоне. Этот турнир был остановлен десять дней назад, и рабочей группе ничего не известно о какой-либо связи между соревнованиями и заражениями. Многие участники находились на независимо организованных тренировочных сборах в Италии, Великобритании и в своих родных странах до начала состязаний и вернулись домой уже некоторое время назад, так что установить источник заражения невозможно», — говорится в заявлении МОК.

Рабочая группа отметила, что отборочный турнир проходил с санкции британского правительства одновременно с рядом других спортивных соревнований. К настоящему моменту аналогичные соревнования для боксёров Африки и Азии смогли полностью завершиться, а состязания в Америке и мировой отборочный турнир в Париже отложены на неопределённый срок.