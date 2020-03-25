Вызов Шлеменко и шутки над Исмаиловым: как Емельяненко остаётся в центре внимания в условиях коронавируса

Александр Емельяненко продолжает поддерживать статус самого обсуждаемого на данный момент российского бойца ММА. Ветеран PRIDE бросил вызов экс-чемпиону Bellator Александру Шлеменко и выразил уверенность, что его будущий соперник Магомед Исмаилов не продержится более раунда.

Даже в условиях временной приостановки соревнований из-за коронавируса Александр Емельяненко продолжает приковывать к себе внимание как болельщиков, так и журналистов. На этот раз российский тяжеловес бросил вызов своему соотечественнику Александру Шлеменко и предложил ему провести поединок по правилам бокса. И это несмотря на то, что у него уже запланирована схватка с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107, который совсем недавно был перенесён на 24 июля из-за коронавируса.

«Наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ создал миф о моей непобедимости. Выходи, побьёмся. Ты ещё перед боем с Кокляевым собирался зайти со мной в ринг, заменить его, если он вдруг травмируется. Давай, Саша, если ты не... (трус. — RT), подерёмся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью. С удовольствием», — заявил Емельяненко в видеозаписи, опубликованной на своей странице в Instagram.

Судя по всему, речь идёт об интервью экс-чемпиона Bellator в среднем весе одному российскому изданию, в котором тот в очередной раз жёстко высказался о Емельяненко. Тогда он и правда заявил, что люди придумали миф о непобедимости Александра, отметив, что на самом деле это не так.

Примечательно, что в феврале Шлеменко дал интервью RT, в котором довольно жёстко высказался о Емельяненко. В частности, он затронул тему пристрастия тёзки к алкоголю, а также выразил опасение, что молодые люди будут брать с него пример. При этом он также отметил, что при должном отношении Александр мог стать одним из лучших бойцов в мире, если бы сумел справиться с тягой к спиртным напиткам.

Как и ожидалось, экс-чемпион Bellator не остался в стороне и ответил на выпад соотечественника. Он заявил, что был приятно удивлён тем, что пользующийся сейчас популярностью Емельяненко сам вызвал его на битву, после чего согласился провести бой. Единственным условием Шлеменко стало то, что схватка пройдёт по правилам ММА, а не бокса.

«Потому что я не боксёр, во-первых. Во-вторых, хочется для себя нормальных условий. А не просто когда тебя вызвали и ещё говорят, как ты будешь выступать. ММА — моя стихия, я дерусь в смешанных единоборствах. Так же как и Александр. Если бы он был боксёром — это другой вопрос. И он является тяжеловесом, весит на очень много килограммов больше. Хотя он не уточнил: может быть, он вызвал меня побоксировать в средней категории? Тогда да, интересно», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Сам Емельяненко-младший поддержал идею проведения схватки по правилам смешанных единоборств и подробно пояснил, почему захотел встретиться именно со Шлеменко.

«Вообще без проблем. По любым правилам — на выбор Шлеменко... Не я вызывал Александра. У народа непонимание какое-то. Это он кричал, заявлял, что готов меня побить, кучу грязи на меня лил: «Что если вдруг Михаил травмируется, давайте я вместо него выйду, буду первым претендентом на его замену». Так как сейчас возникла пауза с событиями, можно организовать этот поединок. Как хотят провести дуэль Нурмагомедова с Фергюсоном — без зрителей. Пусть сидят дома, смотрят по телевизору, как я буду его бить», — ответил Емельяненко.

Стоит отметить, что в октябре экс-чемпион Bellator действительно заявил о своей готовности выйти на замену Михаилу Кокляеву в том случае, если известный пауэрлифтер по какой-либо причине снимется с боя. Правда, он сразу же оговорился и сказал, что пошутил, а также добавил, что рассматривал бы поединок с Александром исключительно в пределах восьмиугольника.

При этом Емельяненко не забыл и о своём будущем противнике — Магомеде Исмаилове, с которым он должен встретиться в конце июля. На протяжении последних месяцев спортсмены на регулярной основе обменивались колкостями в адрес друг друга, и на этот раз настала очередь Александра. Так, он усомнился в скорости визави и назвал ошибкой его переход в тяжёлый вес.

«Слон на ногах быстрее передвигается, чем он показывает своё мастерство на ринге. Повесь себе десять килограммов спереди, десять килограммов сзади и походи на ногах. Так он распределил 20 килограммов по своему телу. Лучше бы не набирал вес», — цитирует Емельяненко пресс-служба ACA.

По словам Александра, Магомед и ранее испытывал серьёзные проблемы с выносливостью, а теперь и вовсе рискует оказаться измотанным в течение первых пяти минут.

«Ну что он сделает? Ну повалит меня, ну продержит первый раунд, потом его лысая голова будет летать, как пневмогруша. Я максимум даю ему шанс продержаться первый раунд», — заключил Емельяненко.

Но если с соперниками Александр ведёт себя предельно жёстко, то в отношениях с членами своей команды царит настоящая идиллия. Возвращение в клуб «Ахмат» стало правильным решением для Емельяненко — как в плане тренировок, так и в плане окружения. Спортсмен в кратчайшие сроки набрал отличную форму и заставил болельщиков забыть о своих приключениях в Анапе двухмесячной давности.

Во многом заслуга принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, который уделяет огромное внимание атлету. Сам Емельяненко подтвердил, что тот активно участвует в тренировочном процессе и является одним из его наставников.

«Он один из моих тренеров. Будет ли он в моём углу? Это уже не ко мне вопрос. Возможно. Я не могу вывести столько людей, сколько хочу. Бой с Кадыровым? Мы боксируем, просто я не выкладываю спарринги. По ним меня соперники изучают — сильные и слабые стороны. У него очень хороший уровень подготовки, очень физически развит, постоянно с ним занимаемся», — сказал Емельяненко в эфире YouTube-канала Bostanof MMA.