Шлеменко ответил на вызов Александра Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вызов соотечественника Александра Емельяненко на поединок по правилам бокса.
Шлеменко ответил на вызов Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Меня удивил вызов Александра. Но я приятно удивлён, ведь именно меня Александр вызвал. Обычно он говорит, мол, все хотят вызвать Емельяненко. А тут он показал, с кем он хочет подраться. А вообще, Емельяненко против Шлеменко — это громкий заголовок. Мы без проблем можем встретиться. Но я являюсь бойцом ММА, поэтому хотел бы встретиться с ним по правилам ММА», — приводит слова Шлеменко Sport24.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счёту 35-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса.

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