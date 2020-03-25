Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса
  • РИА Новости

«Наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подерёмся с тобой», — заявил Емельяненко в своём Instagram.

Он отметил, что Шлеменко ещё перед его боем с Михаилом Кокляевым собирался выйти на ринг.

«Давай, Саша, если ты не трус, подерёмся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — сказал Емельяненко.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счёту 35-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Александр Емельяненко объяснил, почему не раскрывает причину своего первого тюремного заключения.

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