Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.

«Наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подерёмся с тобой», — заявил Емельяненко в своём Instagram.

Он отметил, что Шлеменко ещё перед его боем с Михаилом Кокляевым собирался выйти на ринг.

«Давай, Саша, если ты не трус, подерёмся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — сказал Емельяненко.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счёту 35-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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