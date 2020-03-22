Александр Емельяненко объяснил, почему не раскрывает причину первого тюремного срока

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил, по какой причине не раскрывает причину своего первого тюремного срока в конце 1990-х годов.
Александр Емельяненко объяснил, почему не раскрывает причину первого тюремного срока
  • © alexemelyanenko
  • Instagram

«Готов ли рассказать о причине? Да не хотелось бы, там такие имена будут всплывать... Люди на сегодняшний день вроде бы исправились, ведут правильный образ жизни. Мне-то скрывать нечего, но это очень большой тенью ляжет на них. 90-е», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

На счету Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA.

Ранее российский промоутер сравнил популярность российского бойца Александра Емельяненко с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить