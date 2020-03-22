Александр Емельяненко объяснил, почему не раскрывает причину первого тюремного срока

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил, по какой причине не раскрывает причину своего первого тюремного срока в конце 1990-х годов.

«Готов ли рассказать о причине? Да не хотелось бы, там такие имена будут всплывать... Люди на сегодняшний день вроде бы исправились, ведут правильный образ жизни. Мне-то скрывать нечего, но это очень большой тенью ляжет на них. 90-е», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

На счету Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA.

Ранее российский промоутер сравнил популярность российского бойца Александра Емельяненко с коронавирусом.