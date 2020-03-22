Александр Емельяненко объяснил, почему не раскрывает причину первого тюремного срока
- © alexemelyanenko
«Готов ли рассказать о причине? Да не хотелось бы, там такие имена будут всплывать... Люди на сегодняшний день вроде бы исправились, ведут правильный образ жизни. Мне-то скрывать нечего, но это очень большой тенью ляжет на них. 90-е», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».
3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
На счету Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA.
Ранее российский промоутер сравнил популярность российского бойца Александра Емельяненко с коронавирусом.