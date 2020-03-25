Емельяненко заявил, что готов принять условия Шлеменко и драться с ним по правилам ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов принять условия своего соотечественника Александра Шлеменко и провести бой по правилам ММА.

«Вообще без проблем. По любым правилам — на выбор Шлеменко. Почему Шлеменко? Он изъявил желание заменить в бою со мной Кокляева, который тогда готовился выступать по правилам бокса. Не я Шлеменко вызвал. У народа непонимание какое-то. Это он кричал, заявлял, что готов меня побить, кучу грязи на меня лил. Мол, если вдруг Кокляев травмируется, давайте я вместо него выйду, давайте буду первым претендентом на его замену. Так как сейчас произошла пауза с событиями, можно организовать этот бой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счёту 35-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, на что тот заявил, что готов выйти на поединок по правилам ММА.