В Турции обвинили МОК в безответственности из-за ситуации с коронавирусом

Президент Федерации бокса Турции Эюп Гёзгеч обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в безответственности из-за старта 14 марта европейской квалификации к Играм-2020 в Лондоне во время эпидемии коронавируса.

«Я озадачен тем, что рабочая группа МОК и британское правительство разрешили начать турнир в то время, как весь мир принимал крайние меры для борьбы с вирусом, хотя у многих из нас были проблемы и почти все соревнования в других видах спорта были прерваны. Это было безответственно», — цитирует Гёзгеча The Guardian.

Он также отметил, что из-за этой ситуации уже три человека из сборной Турции сдали положительный тест на коронавирус. Гёзгеч также намерен написать жалобу по поводу данного инцидента.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Европейская олимпийская квалификация по боксу была отменена 16 марта.

Ранее в оргкомитете ОИ-2020 в Токио высказались о последствиях переноса Олимпиады.