В оргкомитете ОИ-2020 в Токио высказались о последствиях переноса Олимпиады
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«Мы должны одну за другой решить проблемы, с которыми мы столкнулись. Мы предполагаем, что дополнительные расходы будут довольно значительными. Что касается наших доходов, нам нужно приложить для этого немало усилий», — цитирует Муто AFP.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее Евгений Кафельников назвал логичным решение МОК о переносе Олимпийских игр.