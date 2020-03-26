В оргкомитете ОИ-2020 в Токио высказались о последствиях переноса Олимпиады

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто оценил последствия переноса Игр с 2020 на 2021 год.

«Мы должны одну за другой решить проблемы, с которыми мы столкнулись. Мы предполагаем, что дополнительные расходы будут довольно значительными. Что касается наших доходов, нам нужно приложить для этого немало усилий», — цитирует Муто AFP.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Евгений Кафельников назвал логичным решение МОК о переносе Олимпийских игр.