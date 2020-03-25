Кафельников назвал логичным решение МОК о переносе Олимпийских игр

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о переносе Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за распространения коронавируса.

«Международный олимпийский комитет принял абсолютно логичное решение. В этой ситуации очень неправильно было бы держать спортсменов в напряжении», — приводит слова Кафельникова «Матч ТВ».

Он также отметил, что перенос Игр даст многим спортсменам возможность лучше подготовиться к соревнованиям.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов прокомментировал перенос Олимпиады-2020.