Фетисов прокомментировал перенос Олимпиады-2020

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов прокомментировал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«Абсолютно верное и правильное решение с точки зрения спорта. Сейчас почти во всём мире спортсменам запретили соревноваться», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его мнению, уже завоёванные лицензии должны действовать и в 2021 году, а у всех остальных ещё будет время получить право на участие в Играх.

«Но будем ждать разъяснения от МОК и спортивных федераций», — отметил Фетисов.

Ранее телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Nation News прокомментировал перенос Олимпийских игр.