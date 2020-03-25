Определено, но не раскрыто: что известно о месте проведения боя Нурмагомедов — Фергюсон

Абсолютный бойцовский чемпионат рассматривает Флориду в качестве возможного места проведения турнира UFC 249, в главном бою которого сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Соответствующая информация появилась в СМИ. Между тем глава UFC Дана Уайт сообщил, что организация уже определилась с локацией, однако не стал вдаваться в подробности.

Абсолютный бойцовский чемпионат продолжает искать возможности для проведения турнира UFC 249, в главном поединке которого должны сойтись Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Эпидемия коронавируса заставила промоушен отказаться от проведения шоу в Нью-Йорке. На прошлой неделе появилась информация, что главное событие первой половины 2020 года в смешанных единоборствах может пройти за пределами США. Впрочем, как стало известно MMA Fighting, UFC также рассматривает варианты проведения 249-го турнира во Флориде. В качестве городов — хозяев соревнований рассматриваются Орландо, Тампа и Джексонвилл.

За последние пять лет Абсолютный бойцовский чемпионат шесть раз устраивал мероприятия во Флориде, но все они были уровня еженедельных шоу, а не PPV. При этом на одном из них всё же разыгрывался титул, причём также в лёгком весе. В декабре 2015 года в октагоне встретились действующий обладатель пояса Рафаэль Дос Аньос и Дональд Серроне. Как часто бывает в важных битвах с участием Ковбоя, всё завершилось довольно быстро. Американец продержался всего 66 секунд, после чего был вынужден признать своё поражение.

Судя по всему, официальное подтверждение со стороны UFC может последовать в самое ближайшее время. Ведь ещё накануне сам Уайт признавался, что уже решил вопрос с местом проведения турнира. Глава промоушена воздержался от развёрнутых комментариев на эту тему, но заверил, что из-за угрозы распространения коронавируса на арене не смогут присутствовать зрители.

Представителям спортсменов также пока не сообщили о месте проведения, и они продолжают делиться предположениями и предложениями относительно города — организатора шоу. Так, Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын хотел бы подраться в столице России. Между тем ещё неделю назад он говорил об отсутствии шансов на проведение дуэли в Москве.

«Хабиб в хорошей форме, готовится к бою. Ждём объявления города, где он состоится. Хочется драться в Москве, давайте подождём два дня, и город объявят. Конечно, зрителей не будет, это 100%. По закону больше 50 человек в зале быть не должно», — цитирует Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Кроме того, отец действующего чемпиона в лёгком весе выразил мнение, что его сыну не помешает тот факт, что на стадионе не смогут присутствовать болельщики.

«Скажутся ли на Хабибе пустые трибуны? Почему на нём это должно сказаться? Разве есть люди, у которых нервы крепче, чем у нас? Хоть под водой, хоть в космосе. Ему очень важно провести этот поединок. Семь лет Фергюсон не проигрывает. Мы чувствуем, что должны остановить его», — сказал Абдулманап Нурмагомедов «Рейтингу букмекеров».

В России также заинтересованы в проведении дуэли между Нурмагомедовым и Фергюсоном, о чём уже заявлял Владимир Хрюнов. Но, как отметил известный боксёрский промоутер, за последние несколько недель переговоры по данному вопросу не продвинулись.

«Я сказал, что готов организовать этот бой, но это было за три дня до распоряжения Министерства спорта о запрете всех соревнований. А когда ограничения снимут, если это ещё будет актуально, то немедленно вернёмся к этому разговору. Потому что Хабиб — герой для нашей страны. Будет очень легко найти площадку и собрать людей. Всё реально. Прямой контакт с Даной Уайтом есть, но пока мы всё остановили. Нужно не фантазировать, а понимать, какая чудовищная опасность угрожает миру», — заявил Хрюнов «Спорт-Экспрессу».

В обсуждении будущего UFC 249 приняли участие и работники пресс-службы минского «Динамо». В клубе заявили, что 18 апреля стадион «Трактор» не занят, и в шутку выразили готовность принять схватку Нурмагомедова и Фергюсона.

«Беларусь осталась практически единственной страной, где спорт ещё живёт. 16/04 мы играем против ФК «Неман», 18/04 наш стадион свободен... Кажется, мы знаем, где пройдёт дуэль Хабиба и Тони. UFC, Дана Уайт, наша арена свободна», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Динамо».

Что касается самого Хабиба, то в настоящий момент главная задача для него — продолжать упорные тренировки и не обращать внимания на внешние факторы. Однако сделать это крайне сложно, ведь пандемия коронавируса уже оказала непосредственное влияние на его тренировочный процесс. Как известно, из-за угрозы эпидемии в Сан-Хосе был закрыт зал American Kickboxing Academy (AKA), в котором Нурмагомедов традиционно проводил свою подготовку, что заставило его вернуться в Дагестан.

Сам Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram по этому поводу, в котором рассказал, что его возвращение на родину не обошлось без приключений.

«Это было увлекательное путешествие, которое, кстати, ещё не закончилось. То ли ещё будет... Хотя здоровье превыше всего. Берегите себя и своих родных, и спорт не может стоять выше жизненных ценностей. Если что, мой кофе ванильный», — говорится в сообщении Нурмагомедова.

Как отметил его партнёр по команде и экс-чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весах Дэниел Кормье, в первую очередь решение Нурмагомедова покинуть США было связано с желанием быть рядом с семьёй.

«Думаю, вернуться было для него правильным решением. Ему нужно быть со своей семьёй. У него дети, жена, совсем маленький ребёнок, и ему нужно быть рядом с ним», — цитирует Кормье ESPN.

При этом легендарный спортсмен не смог избежать вопросов о возможном реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором. После триумфального возвращения Конора в октагон многие считают, что повторная встреча между спортсменами является лишь вопросом времени и с большой долей вероятности может состояться уже осенью 2020-го. Во всяком случае, это всецело соответствует плану ирландца, детали которого были озвучены ещё в январе.

«Никакой поединок не принесёт больше денег, чем бой Хабиба с Конором. Никакая схватка уровня Нурмагомедова с Фергюсоном не обеспечит такую прибыль, независимо от того, кто ещё будет в карде. Думаю, такая возможность (устроить его в будущем. — RT) есть. Всё может закончиться именно этим, даже если такие ярые поклонники, как я, и хотят увидеть сражение с Тони», — отметил Кормье.

При этом он признался, что для начала хотел бы увидеть сражение Нурмагомедова с Фергюсоном.

«Конор может заработать денег, сразившись и с кем-нибудь ещё. Ему стоит подраться с кем-нибудь другим, прежде чем вновь биться с Нурмагомедовым. Неужели показанного за 45 секунд с Дональдом Серроне достаточно, чтобы доказать, что он способен не допустить повторения исхода первого боя с Хабибом?» — заключил американец.

Самым явным кандидатом на встречу с Макгрегором является Джастин Гэтжи. На данный момент он занимает четвёртое место в рейтинге лёгкого веса и имеет в своём активе серию из трёх побед подряд. Американец поочерёдно разобрался с Джеймсом Виком, Эдсоном Барбозой и тем же Серроне и уверен, что именно он должен стать участником чемпионского элиминатора.

«Думаю, что нам с Конором нужно сразиться, чтобы определить имя первого претендента. В остальном, если мне будет нужно подраться с кем-то другим, чтобы подтвердить это звание, я сделаю это», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

И сам Нурмагомедов, и всё его окружение неоднократно говорили о том, что Макгрегору необходимо заслужить право вновь сразиться с Хабибом. При этом сам Гэтжи уверен, что в случае победы над ним кандидатура Конора больше не будет вызывать сомнений.

«Он знает, что, если сразится со мной и победит, ни Хабиб, ни Али (Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова. — RT), ни кто-либо ещё не сможет сказать, что право биться за титул ему ещё нужно заслужить. Но до этого момента он его не получит», — заключил Гэтжи.