Кормье уверен, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора состоится

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье заявил, что ни один бой в смешанных единоборствах не соберёт столько денег, сколько повторный поединок в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Кормье уверен, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора состоится
  • Reuters

«Ни один бой в мире не заработает больше денег, чем Хабиб — Конор. Поединок Хабиб — Фергюсон ни за что не приблизится к нему, и неважно, кого поставят в кард. Я бы хотел, чтобы Конор провёл ещё поединок перед встречей с Хабибом. Пускай докажет, что он действительно вернулся. Но я скажу вам: вы псих, если считаете, что Хабиб не будет вновь драться с Конором. В ММА сейчас нет боя больше этого», — сказал Кормье в интервью ESPN.

Первый бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на слова главы UFC о месте проведения боя с Фергюсоном. 

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