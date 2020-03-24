Нурмагомедов отреагировал на слова главы UFC о месте проведения боя с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова президента организации Даны Уайта, который заявил, что нашёл место для проведения поединка россиянина и американца Тони Фергюсона, но пока не может его назвать.

«В ожидании локации», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал о возможном проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона в России.