Промоутер рассказал о возможном проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона в России

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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о возможном проведении поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в России.
Промоутер рассказал о возможном проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона в России
  • Промоутер Владимир Хрюнов
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

«Я сказал, что готов организовать этот бой, но это было за три дня до распоряжения Министерства спорта о запрете всех соревнований. А когда ограничения снимут, если это ещё будет актуально, — немедленно вернёмся к этому разговору», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Нурмагомедов является героем России и поэтому найти площадку для боя будет очень просто. Кроме того, он отметил, что у него есть прямой контакт с главой UFC Даной Уайтом.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Дана Уайт пошутил по поводу проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона.

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