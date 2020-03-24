Уайт пошутил по поводу проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона
- Reuters
Уайт опубликовал в своём Instagram коллаж, на котором лица Нурмагомедова и Фергюсона изменены с помощью «состаривающего» фильтра.
«Я тоже волновался… Но я обязательно это сделаю!» — подписал пост Уайт.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее Уайт подтвердил проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона без зрителей.