«В соответствии с рекомендациями правительства РФ»: ФИДЕ приостановила проведение турнира претендентов в Екатеринбурге

Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен на неопределённый срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат, отметив, что такой шаг обусловлен решением правительства России временно прекратить авиасообщение с другими государствами. Победитель этих соревнований получит право сразиться с Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

Пандемия коронавируса уже стала причиной отмены большинства спортивных соревнований. До недавнего времени продолжался розыгрыш турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Но 26 марта в Международной шахматной федерации сообщили, что соревнования остановлены на неопределённый срок. При этом причиной стало решение правительства России временно прекратить авиасообщение с другими странами.

«ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и оперативного возвращения домой для участников и официальных лиц турнира. Учитывая сложившуюся ситуацию и согласно дополнению 1.5 «Положения о турнире претендентов», президент ФИДЕ принял решение об остановке соревнований. Они продолжатся позже, точные даты будут объявлены, как только позволит ситуация, связанная с пандемией вируса COVID-19», — говорится в официальном сообщении организаторов.

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В пресс-службе турнира уточнили, что в соответствии с правилами результаты первых семи туров сохраняются и будут учтены при его возобновлении. Таким образом, гроссмейстерам предстоит сыграть только второй круг.

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов пояснил, что приостановка турнира претендентов не была личной инициативой организаторов соревнований. При этом он заверил, что никто из участников не заразился коронавирусом, однако не смог назвать даже ориентировочные сроки возобновления состязания за право бросить вызов действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.

«Это совместное решение ФИДЕ и ФШР, чтобы не подвергать лишнему риску игроков и всех, кто участвует в проведении турнира претендентов. И в соответствии с рекомендациями правительства РФ мы решили приостановить турнир. Когда возобновится или будет доигран — будет объявлено позднее», — цитирует Филатова ТАСС.

Стоит отметить, что проведение турнира претендентов в условиях коронавируса и так вызвало немало споров. Некоторые спортсмены были уверены, что в нынешней ситуации логичным выходом станет перенос соревнований на более поздний срок, но в ФИДЕ не прислушались к этим призывам. Именно это привело к тому, что от выступления в Екатеринбурге отказался азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, занимающий девятое место в рейтинге. В результате его место занял француз Максим Вашье-Лаграв.

Однако этим всё не ограничилось, и шахматисты продолжали выражать недовольство по ходу самого турнира. Одним из несогласных с инициативой ФИДЕ стал россиянин Александр Грищук, признававшийся, что в подобной атмосфере очень сложно сосредоточиться на результате.

«Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. В самом начале у меня ещё не было чёткого представления обо всём этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить. Эта атмосфера... Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, проводить партии», — цитирует Грищука «Чемпионат».

Учитывая обстоятельства, ФИДЕ вполне могла прислушаться к их доводам и значительно раньше принять решение о переносе соревнований. Особенно с учётом того, что у федерации был идеальный момент для этого: день перерыва между шестым и седьмым туром.

От подобного промедления больше всех пострадал Ян Непомнящий. После второго трёхдневного отрезка российский гроссмейстер занимал первое место и на балл опережал ближайшего преследователя в лице Вашье-Лаграва, но в седьмом уступил сменщику Раджабова. В результате француз набрал 4,5 очка и догнал своего визави, не позволив тому завершить первый круг в ранге лидера.

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При этом в шахматном мире неоднозначно восприняли экстренную приостановку турнира претендентов. Так, всё тот же Грищук поддержал данную идею, при этом отметив, что не испытывал страха за своё здоровье.

«Думаю, что решение запоздалое, но правильное. Если честно, я думал, что давно надо было прервать турнир. Не из-за вируса или опасности заболеть, просто это пир во время чумы. С некоторыми ребятами мы общались по ходу соревнований, никакой паники не было. Хотя некоторые прятались по номерам, когда не было партий», — признался Грищук.

Согласились с ним и некоторые коллеги. Так, Вашье-Лаграв выразил мнение, что предложение Раджабова о переносе турнира было правильным и обоснованным изначально, но отметил, что ФИДЕ сделала всё возможное, чтобы гарантировать безопасность шахматистам. А вот китаец Ван Хао был более жёстким в своих оценках и заявил, что федерация была обязана предвидеть возникновение ряда проблем, и назвал «беспорядком» сложившуюся ситуацию.

Впрочем, некоторые представители шахматного мира оказались крайне недовольны подобным развитием событий. Одним из таких стал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, назвавший эту новость «не очень хорошей».

«Думал, что турнир даже в этих условиях можно доиграть. Была обеспечена полная изоляция игроков, можно было совсем ограничить их общение... Прерывать шахматное соревнование такого уровня — обрекать на тяжёлые последствия. Это исключительное событие. Помню, когда остановили наш матч с Каспаровым, это вызвало тяжелейшие последствия. Не только для нас с Гарри, но и для ФИДЕ. Пострадали отношения внутри», — выразил мнение Карпов.

Согласился с ним и известный гроссмейстер Сергей Шипов. По его мнению, турнир претендентов «надо было доиграть до конца», хотя спортсменам было непросто справиться с дополнительным давлением.

«Мне кажется, что для всей публики и любителей спорта это будет большой потерей. В условиях самоизоляции и всевозможных ограничений турнир был отдушиной для людей. Но сейчас происходит какая-то абсолютно уникальная ситуация в истории и шахмат, и всей планеты. Никогда не было такой паники и информационного вала, который давит со всех сторон», — сказал Шипов.

Схожего мнения придерживается и вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин. Он отметил, что у организаторов была возможность не делать поспешных выводов из ситуации и дать спортсменам доиграть.

«Турнир перевалил за экватор, никто не заболел, обстановка на соревнованиях абсолютно камерная. Продолжение восьмого тура — это будет уже совсем другой турнир, и спортивная логика, конечно, нарушена. Мне как спортсмену всегда казалось, что соревнования должны завершаться. И в шахматах для этого есть все возможности, это всего четыре доски», — заявил Смагин.