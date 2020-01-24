«Имела шансы на победу»: Горячкина уступила Вэньцзюнь на тай-брейке матча за звание чемпионки мира по шахматам

Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам. Её соперница Александра Горячкина была очень близка к успеху. Она выиграла на заказ 12-ю партию матча и перевела выяснение отношений на тай-брейк. В двух первых партиях по рапиду претендентка владела преимуществом, но не смогла дожать китаянку. В третьей фаворит турнира воспользовалась первой же ошибкой россиянки и довела дело до итоговой победы. Попытки выравнять положение в заключительной партии не возымели успеха, несмотря на отличные действия в дебюте.

Россиянка Александра Горячкина не смогла завоевать звание чемпионки мира. В матче за шахматную корону против китаянки Цзюй Вэньцзюнь она уступила с общим счётом 7,5:8,5 (6:6 по итогам 12 классических партий и 1,5:2,5 на тай-брейке). Однако более молодая и менее опытная претендентка на титул сумела навязать фавориту турнира ожесточённую борьбу. Во многом Горячкина даже превзошла ожидания экспертов.

Продемонстрированный россиянкой в Шанхае и Владивостоке уровень игры может стать хорошим заделом на будущее.

Горячкина вообще не должна была выступать в этом матче. Перед турниром претенденток летом 2019 года она числилась запасной и получила приглашение сыграть лишь после отказа китаянки Хоу Ифань. В итоге соревнования в Казани завершились сенсационным выигрышем самой юной участницы. Причём Александра добыла победу досрочно. Её преимущество над ближайшей преследовательницей за два тура до финиша составляло 2,5 очка. В итоге она превзошла ставшую второй украинку Анну Музычук на 1,5 зачётных балла.

Ju Wenjun 🇨🇳 retains her Women's World Chess Champion title after winning the playoff against the challenger Aleksandra Goryachkina 🇷🇺 with a score 2.5-1.5. Congratulations! 👏https://t.co/06SR3zxdO6#WomenChessMatch#chess#шахматыpic.twitter.com/IFqYD2IRZe — International Chess Federation (@FIDE_chess) January 24, 2020

По ходу долгожданного матча за титул Цзюй Вэньцзюнь выиграла четвёртую, девятую и десятую партии, а Горячкина — пятую, восьмую и 12-ю, остальные же ознаменовались ничьей. Особенно сильное впечатление произвел на всех успех россиянки в заключительной классической партии на заказ. Китаянке для завершения серии в свою пользу хватило бы и ничейного результата. Однако претендентка провела партию с позиции силы и продлила выяснение отношений. Был назначен тай-брейк — четыре дополнительные партии с контролем времени 25 минут и добавлением 10 секунд на ход.

Считалось, что к рапиду лучше готова Цзюй Вэньцзюнь. И всё же Горячкина имела на тай-брейке хорошие шансы. Она очень уверенно начала первую партию чёрными фигурами и несколько раз могла дожимать соперницу. Как отметили многие следившие за происходящим любители шахмат, в ответственные моменты россиянка не решалась реализовывать на доске самые сложные варианты, отдавая предпочтение более стандартным комбинациям. Вместо почти гарантированной победы Горячкина в конечном счёте довольствовалась ничьей. По мнению специалистов, это могло негативно сказаться на её психологическом состоянии и, напротив, вселить уверенность в Цзюй Вэньцзюнь.

В следующей партии ситуация во многом повторилась. Россиянка вновь получила позиционное превосходство, но не смогла правильно им распорядиться. В эндшпиле она имела лишнюю пешку, но и из этого никакой выгоды не извлекла. Как следствие, шахматистки доиграли до голых королей.

В футболе подобные сюжеты оценивают так: не забиваешь ты, забивают тебе. Именно так и случилось с Горячкиной. Третью партию она, как показалось, провела без чёткого плана. Напротив, Цзюй Вэньцзюнь с помощью коня успешно разбила защиту чёрных в центре. Вскоре король россиянки оказался отрезан от фигур, а белые добились прохода двух пешек. На 45-м ходу Горячкина вынуждена была признать поражение.

Совершить второй камбэк подряд у неё не вышло. Четвёртая, заключительная партия тай-брейка выдалась равной и логично привела к мирному исходу на 75-м ходу. Цзюй Вэньцзюь сохранила за собой титул, завоёванный в 2018 году, а Горячкина окончательно закрепилась среди сильнейших гроссмейстеров планеты. Будет очень интересно следить за развитием её карьеры в дальнейшем.

После завершения матча китаянка призналась, что ожидала благоприятного результата на тай-брейке.

«Я достаточно уверена в себе в быстрых шахматах, тем более что результаты с соперницей у меня хорошие как в рапиде, так и в блице. Александра — сильная шахматистка, одна из лучших в мире. Очень хорошо играет позиционно, умеет поддержать давление», — констатировала чемпионка мира.

«Обидно, конечно, что не смогла выиграть. Но это хороший урок, хотя я и приобрела горький опыт. Надеюсь, вернусь и стану ещё сильнее. Не хватило уверенности, опыта и немного везения», — прокомментировала исход расстроенная россиянка.

По словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, в организации гордятся уровнем игры Горячкиной, несмотря на итоговую неудачу.

«Ей удалось сравнять счёт и довести дело до шахматных пенальти. На тай-брейке она имела возможность выиграть, но ей противостояла выдающаяся спортсменка. Мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что наша молодая шахматистка показала себя на самом высоком уровне», — цитирует функционера ТАСС.

Goryachkina had her chances in game 1 & 2 (maybe a little in game 4) but could not convert. Ju Wenjun defended well overall and capitalized on her only opportunity in game 3 to retain her title! The main difference between them is experience. Congratulations to the champion! 👑🏆 pic.twitter.com/x3JDuxgRzo — Susan Polgar (@SusanPolgar) January 24, 2020

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, в свою очередь, считает, что у россиянки были реальные шансы на титул.

«Отыграться в последней партии уже было подвигом, в трёх партиях тай-брейка из четырёх у неё были лучшие позиции, но, к сожалению, не смогла реализовать свои шансы. Что сказалось — нервы или усталость, судить сложно... Или упорнейшее сопротивление чемпионки — её мастерство тоже повлияло. Но в одной партии всё пошло не так — в третьей», — резюмировал Дворкович.

Благодаря переводу матча на тай-брейк Горячкина добилась практически ровного распределения призового фонда. Чемпионке достанется 55% от общей суммы в €500 тыс. Следующая соперница Цзюй Вэньцзюнь будет определяться по новой системе, включающей Гран-при, Кубок мира и турнир претенденток.