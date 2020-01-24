Горячкина намерена стать сильнее после поражения в матче за шахматную корону

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Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала своё поражение от китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.
Горячкина намерена стать сильнее после поражения в матче за шахматную корону
  • РИА Новости

«Уже какой-то пошёл отходняк. Обидно, конечно, но был хороший урок, хоть и горький опыт. Надеюсь, что вернусь и буду ещё сильнее», — цитирует россиянку РИА Новости.

По её мнению, ей не хватило уверенности, опыта и везения. Она также отметила, что у неё не получилось реализовать свой большой перевес в первой и второй партиях.

«В третьей заслуженно проиграла, а в четвертой не хватило сил, хотя тоже позиция была достаточно хороша, чтобы отыграться», — добавила Горячкина.

Горячкина и Вэньцзюнь по итогам 12 партий матча за шахматную корону не выявили победителя. На тай-брейке они сыграли четыре партии с укороченным контролем, в первых двух была зафиксирована ничья, в третьей победила Вэньцзюнь, а в четвёртой шахматистки также не выявили победителя. Таким образом, 28-летняя китаянка сумела защитить титул чемпионки мира по шахматам, который она удерживает с 2018 года.

Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович назвал блестящей и вдохновенной игру Горячкиной в матче за шахматную корону.

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