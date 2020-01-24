Дворкович назвал блестящей и вдохновенной игру Горячкиной в матче за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал поражение россиянки Александры Горячкиной от действующей обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

«Борьба, которая развернулась в Шанхае и Владивостоке, захватила сердца и умы сотен тысяч любителей шахмат по всему миру. Это была борьба нервов, ошибок, опыта, эмоций, мастерства. Это были шахматы во всём их удивительном многообразии», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Он также поблагодарил участниц матча за их игру.

«Поздравляю Александру с блестящей, вдохновенной игрой, а чемпионку мира — с целеустремлённостью, с которой она защитила титул», — добавил глава ФИДЕ.

Горячкина и Вэньцзюнь по итогам 12 партий матча за шахматную корону не выявили победителя. На тай-брейке они сыграли четыре партии с укороченным контролем, в первых двух была зафиксирована ничья, в третьей победила Вэньцзюнь, а в четвёртой шахматистки также не выявили победителя. Таким образом, 28-летняя китаянка сумела защитить титул чемпионки мира по шахматам, который она удерживает с 2018 года.

Ранее сообщалось, что, по мнению Вэньцзюнь, Горячкина играла с ней на равных в матче за шахматную корону.