Вэньцзюнь считает, что Горячкина играла с ней на равных в матче за шахматную корону

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Действующая обладательница мировой шахматной короны китаянка Цзюй Вэньцзюнь прокомментировала победу над россиянкой Александрой Горячкиной в матче за звание чемпионки мира.
Вэньцзюнь считает, что Горячкина играла с ней на равных в матче за шахматную корону
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В целом матч прошёл на равных — у моей соперницы тоже были шансы. Мы были на одном уровне, в целом это был очень сложный матч. Я делала сильные ходы, и соперница ошиблась в цейтноте», — приводит слова Вэньцзюнь ТАСС.

Она также отметила прогресс Горячкиной и её умение вести позиционную игру.

«Она продолжает оказывать давление до самого конца», — добавила 28-летняя шахматистка.

Горячкина и Вэньцзюнь по итогам 12 партий матча за шахматную корону не выявили победителя. На тай-брейке они сыграли четыре партии с укороченным контролем. В первых двух была зафиксирована ничья, в третьей победила Вэньцзюнь, а в четвёртой шахматистки также не выявили победителя. Таким образом, Вэньцзюнь сумела защитить титул чемпионки мира по шахматам.

Ранее сообщалось, что президент ФШР Андрей Филатов прокомментировал поражение Горячкиной в матче за звание чемпионки мира.

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