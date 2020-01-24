Филатов: обидно, что Горячкина не выиграла тай-брейк матча за шахматную корону

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал поражение Александры Горячкиной от действующей обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.
Филатов: обидно, что Горячкина не выиграла тай-брейк матча за шахматную корону
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Обидно, что Саша не выиграла тай-брейк. Всё-таки выигрышные позиции надо доводить до победы. Тем не менее она очень молода и её выступление позволяет с уверенностью смотреть в будущее. У Александры есть воля, есть цепкость, чтобы взять реванш и выиграть титул», — приводит слова Филатова ТАСС.

Горячкина и Вэньцзюнь по итогам 12 партий матча за шахматную корону не выявили победителя. На тай-брейке они сыграли четыре партии с укороченным контролем, в первых двух была зафиксирована ничья, в третьей победила Вэньцзюнь, а в четвёртой шахматистки также не выявили победителя. Таким образом, 28-летняя китаянка сумела защитить титул чемпионки мира по шахматам, который она удерживает с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с Анишем Гири в 10-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее.

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