Дубов сыграл вничью с Гири, а Витюгов — с Анандом в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири в 10-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее.

Его соотечественник Никита Витюгов чёрными отстоял ничью в партии с индийцем Вишванатаном Анандом. Еще один россиянин, Владислав Артемьев, тем же цветом уступил Джеффри Сюну из США.

Турнирную таблицу после десяти туров возглавляет с семью очками американец Фабиано Каруана, которого преследует норвежец Магнус Карлсен (6,5). У Дубова 5 очков, у Артемьева — 4,5, у Витюгова — 3,5.

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