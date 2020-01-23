Дубов сыграл вничью с Гири, а Витюгов — с Анандом в Вейк-ан-Зее
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Его соотечественник Никита Витюгов чёрными отстоял ничью в партии с индийцем Вишванатаном Анандом. Еще один россиянин, Владислав Артемьев, тем же цветом уступил Джеффри Сюну из США.
Турнирную таблицу после десяти туров возглавляет с семью очками американец Фабиано Каруана, которого преследует норвежец Магнус Карлсен (6,5). У Дубова 5 очков, у Артемьева — 4,5, у Витюгова — 3,5.
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