Карпов назвал лотереей предстоящую партию между Горячкиной и Вэньцзюнь

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поделился ожиданиями от заключительной партии матча за шахматную корону между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной.
Карпов назвал лотереей предстоящую партию между Горячкиной и Вэньцзюнь
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Впереди последняя партия, и это будет лотерея, кто справится с нервами, тот и победит», — приводит слова Карпова ТАСС.

Он отметил, что если бы Вэньцзюнь предстояло играть белыми фигурами, то можно было бы уже готовиться поздравлять её с победой.

«Но так как она играет чёрным цветом, то далеко ничего не ясно. У Саши боевой характер, она хорошо готова, и нас ждёт очень интересная решающая партия с равными шансами», — добавил гроссмейстер.

По итогам 11 партий счёт в противостоянии Горячкиной и Вэньцзюнь 6:5 в пользу действующей чемпионки мира. Решающая, 12-я партия состоится 23 января.

Ранее сообщалось, что Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону.

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