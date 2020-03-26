Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса

Турнир претендентов на мировую шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге, был приостановлен из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.

Таким образом, турнир был остановлен после седьмого тура, когда лидерами турнирной таблицы были россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.

Ранее в оргкомитете ОИ-2020 в Токио высказались о последствиях переноса Олимпиады из-за коронавируса.