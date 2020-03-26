Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.
Таким образом, турнир был остановлен после седьмого тура, когда лидерами турнирной таблицы были россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.
Ранее в оргкомитете ОИ-2020 в Токио высказались о последствиях переноса Олимпиады из-за коронавируса.