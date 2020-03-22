Лидерство Непомнящего и отказ от участия из-за коронавируса: как в Екатеринбурге определяют соперника Карлсена

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий делит первое место на турнире претендентов, по итогам которого определится соперник Магнуса Карлсена в споре за звание чемпиона мира по шахматам. 21 марта в Екатеринбурге были сыграны партии четвёртого тура, все завершились вничью.

В Екатеринбурге набирает ход турнир претендентов по шахматам. Это одно из очень немногих спортивных соревнований, которое не было отменено или перенесено на более позднюю дату из-за ситуации с коронавирусом. В отеле Hyatt Regency, где будет выявлен соперник норвежца Магнуса Карлсена по матчу за мировую шахматную корону, усилены меры безопасности.

Как сообщил пресс-центр турнира, на место проведения не допускаются зрители, а все аккредитованные лица могут находиться в зале лишь в течение пяти минут после начала партий. Фото- и видеосъёмку разрешено проводить с расстояния не ближе шести метров от игроков. Тем не менее по снимкам с церемонии открытия можно судить, что зал в момент выступления официальных лиц и последующего концерта с участием Юрия Башмета был заполнен до отказа.

При этом все внутрироссийские состязания по шахматам были отменены или переведены в режим онлайн в соответствии с приказами Минспорта и указаниями региональных властей. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов настоятельно рекомендовал перенести все без исключения мероприятия, в том числе тренировочные сборы.

«Самоизоляция — наиболее эффективный способ борьбы с пандемией. Для шахматиста это не потерянное время! В этот период мы можем повышать спортивное мастерство, находясь вне зоны риска и не увеличивая риск для окружающих. Помните, что в интернете возможно проведение не только тренировочных сборов, но и массовых соревнований», — заявил он в своём обращении.

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Решение о проведении, несмотря на коронавирус, турнира в Екатеринбурге уже спровоцировало скандал. Так, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов обратился в Международную шахматную федерацию (FIDE) с предложением перенести соревнования и, получив отказ, отказался от участия. Как подчеркнул президент FIDE Аркадий Дворкович, турнир претендентов не подпадает под запрет Минспорта на проведение международных стартов на территории России из-за небольшого количества участников. Место Раджабова занял значившийся в резерве француз Максим Вашье-Лаграв.

Наибольшее представительство в Екатеринбурге имеет Россия. Помимо дебютанта турниров такого уровня Константина Алексеенко, которому организаторы ранее отдали предпочтение перед Вашье-Лагравом, по спортивному признаку в число участников пробились Александр Грищук и Ян Непомнящий. За право сразиться против Карлсена с ними борются китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, нидерландец с российскими корнями Аниш Гири и американец Фабиано Каруана, безуспешно оппонировавший чемпиону мира в 2018 году. Оба гроссмейстера из Китая, кстати, признались, что из-за вспышки коронавируса их подготовка претерпела серьёзные изменения.

Символические первые ходы в партиях первого тура сделали глава FIDE Дворкович, известный в прошлом футболист сборной России Дмитрий Булыкин, президент Федерации шахмат Екатеринбурга Михаил Вахрушев и Анатолий Карпов. Как признался 12-й чемпион мира, после трёх стартовых туров он ожидал лидерства Каруаны с преимуществом в два очка. Однако американец не оправдал надежд Карпова. Напротив, турнир пока протекает в равной борьбе без видимого фаворита.

Исходя из рекомендаций медиков, шахматисты не пожимают друг другу руки. За участников это ритуал совершают их пятидюймовые копии, изготовленные медиакомпанией World Chess. Фигурки одеты в костюмы и галстуки и рассажены за миниатюрными столами. По задумке организаторов, фотографы и видеооператоры должны снимать муляжи вместо настоящих игроков, которые, как считает гендиректор World Chess Илья Мерензон, будут избегать появления на публике из-за коронавируса и стресса.

Пока что в Екатеринбурге были сыграны лишь пять результативных партий. Одним из героев дебютного дня соревнований стал Непомнящий. Он победил чёрными фигурами Гири после 73-го хода. Самым бескомпромиссным участником проявил себя Дин Лижэнь. Так, в первом туре он уступил белым цветом соотечественнику Ван Хао, во втором потерпел поражение от Вашье-Лаграва, а в третьем одолел Каруану. Россиянин Грищук завершил вничью все четыре партии. Непомнящий после стартового успеха также неизменно делил очки с конкурентами. Более того, мирным исходом завершились все партии четвёртого тура. В субботу за столами сразились Вашье-Лаграв и Грищук, Каруана и Непомнящий, Дин Лижэнь и Гири, Ван Хао и Алексеенко.

Caruana-Nepomniachtchi ends in a draw, so for the first time in this year's #FIDECandidates all four games were drawn, but certainly not without a fight! https://t.co/4tgDDJyyIU#c24livepic.twitter.com/sKNLEyijL9 — chess24.com (@chess24com) March 21, 2020

Оба опытных российских гроссмейстера после окончания встреч посетовали на допущенные просчёты.

«Очевидно, что я что-то сделал не так в этой партии, и это стало следствием недостаточной дебютной подготовки, поэтому я доволен результатом этой партии», — заявил Непомнящий, слова которого приводит официальный сайт ФШР.

«Я снова очень долго думал, совершив ту же ошибку, что и в партии против Алексеенко. Просто потратил целый час. Будучи в цейтноте, в сложной ситуации, я имел немало возможностей что-то «зевнуть», но часто в таких безумных позициях при правильной игре получается ничья», — констатировал Грищук.

В верхней части турнирной таблицы между тем сформировался триумвират. По 2,5 очка набрали Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао. По два зачётных балла в активе Грищука и Каруаны. По 1,5 очка имеют Гири, Дин Лижэнь и Алексеенко.

Изменения в текущем положении возможны после пятого тура, когда Вашье-Лаграв сыграет с Грищуком, а Каруана — с Непомнящим.

In the last hour of play in the fourth round of the #FIDECandidates, Ian Nepomniachtchi was trying hard to keep his hair in check. https://t.co/pxKiFmrpgApic.twitter.com/Ns4hyWcTuF — Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) March 21, 2020

К слову, последним отдаёт предпочтение вице-президент наблюдательного совета ФШР Александр Жуков.

«В турнире претендентов с первых туров идёт упорная и острая борьба. И главная неожиданность — два поражения Дин Лижэня в первых турах. Состав участников очень ровный, и каждый может выиграть у каждого. Очень радует, что Непомнящий уверенно начал соревнования. Я считаю, что его, как и Каруану, можно отнести к фаворитам турнира. И Грищук, который отстаёт от лидеров всего на пол-очка, ещё включится в борьбу за победу. Он пока только разыгрывается, но я уверен, что Саша тоже будет претендовать на первое место», — цитирует Жукова РИА Новости.

По регламенту турнира предоставляются 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. В случае равенства очков будут учитываться такие дополнительные показатели, как результаты личных встреч, суммарное количество побед и коэффициент Зонненборна — Бергера. При равенстве дополнительных показателей у двух и более участников состоится тай-брейк.